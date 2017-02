Sfiducia a Fico, il dibattito continua domani

La sessione parlamentare straordinaria che si è svolta ieri con all’ordine del giorno la sfiducia al primo ministro Robert Fico (Smer-SD) è stata interrotta poco dopo l’inizio a causa di una foto di una signora anziana mostrata in aula da Igor Matovic (in foto), leader del partito di opposizione OLaNO-NOVA. L’atto di Matovic è stato sanzionato dal presidente del Parlamento Andrej Danko (leader di SNS, uno dei tre partiti della maggioranza), facendo riferimento a una presunta violazione delle nuove regole di procedura parlamentare sulla presentazione di materiali audiovisivi.

Danko ha prima invitato Matovic a rispettare il regolamento procedurale, poi lo ha richiamato imponendogli di mettere via la fotografia. Matovic, che intendeva fare uso dell’immagine per dimostrare come l’aumento delle bollette energetiche avrebbe influenzato la sua vita di pensionata, ha continuato a mostrarla, affermando che era parte dei materiali acclusi alla mozione dell’opposizione per la sfiducia a Fico, un escamotage che Matovic ha rivendicato essere perfettamente in linea con il nuovo regolamento. La mozione dell’opposizione firmata da 42 deputati e pubblicata sul sito web del Parlamento contiene in effetti anche 19 immagini che Matovic aveva con sé nell’intervento di apertura. Danko ha interrotto comunque la seduta, convocando la direzione parlamentare, e al ritorno ha annunciato che la discussione sulla mozione proseguirà il 16 febbraio. Matovic intanto è stato ufficialmente registrato come assente e dovrà affrontare una azione disciplinare.

L’operato di Danko è stata poi sostenuta anche dagli altri vicepresidenti del Parlamento della coalizione, condannando la condotta di Matovic e la sua «energia negativa», come ha detto Bela Bugar di Most-Hid. Martin Glvac di Smer ha ammesso che le regole parlamentari sono state irrigidite proprio a causa delle continue azioni di disturbo di Matovic.

Matovic più tardi ha indetto una conferenza stampa per porre l’attenzione dei media su un fatto grave: il vicepresidente Glvac avrebbe registrato in aula Andrej Danko, in quel momento assente, con la tessera elettronica dello stesso presidente. Accusandoli di frode, Matovic ha chiesto le loro dimissioni, mostrando un video che documentava il fatto e minacciando ulteriori azioni.

Il fatto è avvenuto, ma si sarebbe trattato di un errore: Glvac si sarebbe registrato, senza avvedersene, con la tessera di Danko, ed egli stesso sarebbe risultato assente. Matovic ha detto che pur capendo lo sbaglio, i due più alti funzionari parlamentari non hanno fatto ammenda e hanno proseguito la seduta come nulla fosse. Il regolamento parlamentare non consente a nessun deputato di registrare colleghi assenti o votare al loro posto.

Secondo la portavoce dell’ufficio del Parlamento, Danko in realtà si è registrato lui stesso con la propria tessera, per cui non ha motivo di dimettersi. La versione di Glvac è invece stata chiarita da un suo assistente parlamentare. Il vicepresidente, in buona fede, si è registrarto alla sessione parlamentare usando la tessera appartenente al presidente Danko. Non si trattava di una votazione, ha specificato, ma solo di una registrazione per la verifica del numero legale di parlamentari presenti e iniziare la seduta. Glvac si è accorto dell’errore, e ha trovato la sua tessera in tasca, solo quando Danko è arrivato e non riusciva a trovava la sua.

(La Redazione)

–

Foto FB.com/OLaNO, nrsr.sk