Occupazione in crescita nel 2016 salvo nel commercio, +3,6% gli occupati nell’industria

Nel dicembre 2016 l’occupazione è aumentata su base annua in diversi settori economici in Slovacchia, come dicono le statistiche ufficiali emesse dall’Ufficio di Statistica nazionale. Il maggiore aumento del numero di occupati si è visto nel comparto della vendita e riparazione di autoveicoli (primo anche nella crescita salariale) con un +7% in confronto al dicembre dell’anno precedente, e nei servizi di mercato selezionati in crescita del 6,6%. Seguono i servizi di alloggio (+5,8%), il settore informatico e delle telecomunicazioni (+5,1%), l’industria (+2,9%), il settori trasporti e magazzinaggio e quello della ristorazione (+2,6% entrambi), e la vendita al dettaglio (+0,3%). Di segno negativo, al contrario, le performance occupazionali del commercio all’ingrosso (-4,5%) e delle costruzioni (-0,4%).

Quanto al 2016 nel suo complesso il tasso medio di occupazione è incrementato rispetto al 2015 nelle seguenti categorie: servizi di mercato selezionati +6,1%, ICT +5,8%, vendita e riparazione di autoveicoli +3,8%, industria +3,6%, settore alberghiero +1,8%, costruzioni e ristorazione +1,2%, trasporto e stoccaggio +0,6 per cento. Unica eccezione il commercio, con un diminuzione dell’occupazione nell’ingrosso del 4,8% annuo, e dello 0,8% nella vendita al dettaglio.

(Red)

Foto skeeze CC0