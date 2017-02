Diritti umani e moderne deportazioni “Il gelo dei diritti umani” è il titolo del numero di febbraio della rivista San Francesco edita dai frati di Assisi. Un reportage dedicato ai migranti assiderati o uccisi dal freddo a Belgrado. Le immagini riportate nel mensile non vengono dagli archivi del passato, ma dall’attualità del presente. 8.000 persone sono state bloccate in Serbia, con temperature che raggiungono i 16 gradi sotto lo zero e senza un adeguato abbigliamento e ricovero per far fronte alle basse temperature. »In questi giorni abbiamo assistito – dichiara il direttore del mensile francescano, padre Enzo Fortunato – alla deriva dei diritti dell’uomo. C’è chi alza muri e chi la voce in segno di dissenso. Chi alza le armi e chi scappa da una morte certa. Noi preferiamo parole e gesti di umanità alla violenza verbale e fisica che sembra pervadere l’oggi». Sul portale sanfrancesco.org sono riportate anche le dichiarazioni dell’Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, sulla presidenza Trump: «l’illusione che problemi complessi possano risolversi in modo semplice è dura a morire e molti politici non hanno scrupoli nel cavalcare la tigre, sempre che questa non finisca per disarcionarli…Più si sale in alto – conclude Accrocca – tanto più può essere rovinosa la caduta9. È possibile richiedere o scaricare in digitale la rivista francescana collegandosi al sito . ( ) Facebook

