Banche: arriva il prestito al consumo a interessi zero

Le banche slovacche stanno iniziando una battaglia senza riserve di colpi per acquisire nuovi clienti, scriveva ieri Hospodarske Noviny. E non solo sui mutui a buon mercato come finora, ma anche con i prestiti al consumo. Con il prodotto “Štartovacia pôžička”, Postova Banka ha lanciato il ‘prestito a zero interessi’, il cui tasso di interesse è per l’appunto lo zero per cento. L’offerta è valida dal 13 febbraio fino alla fine di marzo 2017 e per importi fino a 1.000 euro, ripagabili in 20 rate mensili da 50 euro.

Un servizio simile, avverte il quotidiano finanziario, è già sul mercato da un anno con la banca mBank (fino a 1.500 euro), che tuttavia addebita 30 euro di commissioni in soluzione unica, mentre alcuni soggetti non bancari hanno iniziato ad offrire prestiti a interesse zero allo scopo di attirare clienti e indurli ad utilizzare altri servizi. Un atteggiamento che Postova Banka rifiuta, dicendo di non aver intenzione di bombardare i clienti del presito gratis con un tentativo aggressivo di vendere altri prodotti dell’istituto.

Secondo gli esperti, questa novità la si può inserire all’interno delle operazioni di marketing bancario. La cosa più difficile per una banca è di fatto attirare nuovi clienti, e le normali campagne di promozione, tra pubblicità online, sui giornali e in radio e tv è abbastanza costosa. Più facile e meno costoso, una volta che il cliente è inserito nel database aziendale, offrirgli altri servizi. E poi, questo tipo di prestiti promozionali riguardano somme limitate e non comportano grandi rischi per le banche. Dunque la eventuale perdita di qualche centinaio di euro è un costo che vale senz’altro l’ottenimento di dati importanti su nuovi clienti che potrebbero domani voler chiedere altri prestiti.

(Red)

–

Foto cc-by