L’industria dell’auto slovacca si prepara alla “quarta rivoluzione industriale” Nel 2011 il governo federale tedesco presentò un piano industriale focalizzato su una serie di investimenti in infrastrutture, sistemi energetici e ricerca per modernizzare il sistema di produzione e rendere le imprese più competitive a livello internazionale. Nacque così il concetto di “Industria 4.0” basato sulle nuove tecnologie integrate con la produzione industriale. Viene anche definita “ ”, dopo quelle del vapore e dell’automazione nel Settecento, quella della produzione di massa grazie all’elettricità nell’Ottocento, e quella digitale che nel anni ’80 del secolo scorso ha applicato l’informatica avanzata, e in seguito anche la Rete, al processo produttivo in grande scala. Nei prossimi anni l’evoluzione del lavoro sarà sempre più influenzata dai fattori tecnologici e demografici, come la tecnologia cloud e la flessibilità della manodopera, e saranno creati nuovi posti di lavoro nell’area della gestione, delle tecnologie dell’informazione e dell’ingegneria finanziaria. La Smart Factory, la “fabbrica intelligente”, controllerà e gestirà autonomamente i processi di produzione attraverso l’uso delle nuove tecnologie, come ad esempio l’automazione e la robotica, la realtà aumentata, la sicurezza informatica, l’analisi dei big data e la gestione dei dati in remoto attraverso l’uso massiccio del cloud. La fabbrica intelligente sarà divisa in tre segmenti: la collaborazione tra le nuove tecnologie di produzione, vale a dire tra l’operatore, la macchina e gli strumenti (Smart production); tra le “infrastrutture informatiche” e le tecniche per integrare i sistemi di produzione e le aziende tra di loro (Smart services); la creazione di sistemi che riducono gli sprechi energetici (Smart energy). In Slovacchia le aziende stanno cominciando a mostrare sempre maggiore interesse per il concetto Industria 4.0, in particolare nel settore automobilistico. Secondo i dati pubblicati dalla società di consulenza PwC, soltanto il 30% circa delle case automobilistiche non ha ancora cominciato a valutare l’attuazione di Industria 4.0, una percentuale che solo un anno prima era pari al 50%. Le industrie dell’automotive, dice Pwc, intenderebbero spendere nei prossimi anni circa il 5% annuo degli utili per investimenti da farsi in vista di Industria 4.0. Secondo ZAP, l’Associazione dell’industria automobilistica slovacca, questa sarà una condizione essenziale per il mantenimento di elevati livelli di competitività nel mercato mondiale, e per le imprese che intendono fornire i grandi marchi dell’automobile. Il futuro industriale della Slovacchia non si potrà più basare su manodopera a buon mercato e non qualificata. La competitività del settore industriale sarà inoltre costruito attraverso incentivi statali per la formazione in materia di data mining (estrazione dei dati), Internet, robotica e cybersecurity. (Fonte BDE) –

