Oggi in Parlamento sessione straordinaria di sfiducia al primo ministro Fico Su richiesta dei deputati dell’opposizione è stata fissata per oggi 14 febbraio una sessione parlamentare straordinaria per discutere una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro Robert Fico. La seduta, concessa dal presidente del Parlameno Andrej Danko, avrà come tema principale l’aumento ingiustificato dei prezzi dell’energia registrato all’inizio dell’anno, dovuto a una decisione dell’authorità competente URSO di rincarare le voci relative alle componenti fisse delle tariffe. Questo ha portato a un significativo aumento delle bollette, in particolare nella Slovacchia centro-orientale, andando a colpire sia le famiglie che le piccole e medie aziende, e creando caos nel Paese e forti proteste, condivise dal Partito Nazionale Slovacco (SNS) di cui lo stesso Danko è leader, fino alla richiesta di dimissioni del presidente dell’autorità, Jozef Holjencik, arrivate la scorsa settimana. Il governo ha deciso di intervenire costringendo URSO ad emettere una nuova regolamentazione dei prezzi, di fatto ripristinando il listino del 2016, e la situazione di nervosismo all’interno della coalizione di governo, principalmente tra Danko e Fico, leader del primo partito del Paese (Smer-SD) e capo del governo, ritenuto voler salvare la testa di Holjencik, è ufficialmente rientrato dopo una riunione tra i tre partiti di maggioranza. La proposta di sfiducia è sostenuta da 42 deputati dei partiti OLaNO-Nova e SaS, e da alcuni rappresentanti di Sme Rodina di Boris Kollar. Il primo ministro ha già annunciato di non avere intenzione di partecipare alla seduta, come del resto non ha fatto mai nelle occasioni precedenti, e nemmeno dovrebbero essere presenti i ministri del suo esecutivo. Per indire una sessione straordinaria sono necessarie le firme di almeno 30 deputati, e il presidente è obbligato a concedere la seduta entro sette giorni dalla presentazione della mozione. (La Redazione) –

Foto cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati L’industria dell’auto slovacca si prepara alla “quarta rivoluzione industriale” Romania: la protesta come strumento di democrazia »