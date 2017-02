Esportazioni auto, Slovacchia 12esima nel mondo, davanti all’Italia

Le esportazioni globali di auto sono state stimate a 672,9 miliardi di dollari per il 2015. Le automobili rappresentano il secondo prodotto al mondo di esportazione, sono dietro soltanto al petrolio greggio. Il fatturato globale di vetture esportate nel 2015 ha visto una crescita del 5,5% rispetto al 2011, ma una flessione del 5,2% rispetto ai 709,7 miliardi dollari del 2014.

L’Europa vince il confronto tra continenti: sono i paesi europei a rappresentare il più alto valore in dollari delle esportazioni di automobili, circa 363,9 miliardi di dollari, il 54,1% delle spedizioni internazionali del settore.

La Slovacchia negli ultimi anni ha continuamente aumentato la sua produzione di automobili (arrivando a superare nel 2015 il milione di vetture), la grandissima parte delle quali viene esportata, vista la poca consistenza del mercato locale (sono circa 88mila le immatricolazioni di auto nuove nel Paese). I mercati di riferimento cambiano a seconda dei marchi, ma le spedizioni hanno meta principalmente nei paesi dell’Europa occidentale, Asia e Africa.

Lo scorso anno la produzione di auto in Slovacchia ha raggiunto il record storico di 1 milione 40 mila automezzi, e si conferma paese leader nel mondo per numero di vetture prodotte ogni mille abitanti, 191. Quest’anno entrerà in funzione una linea per un nuovo modello Peugeot, e si stanno rinnovando i modelli di Volkswagen, mentre per il 2018 è atteso l’inizio della produzione del nuovo impianto del gruppo Jaguar Land Rover. Dalla fabbricazione della nuova Land Rover Discovery (che sarà prodotta in contemporanea in Gran Bretagna e in Slovacchia) sono attese uscire, a regime, 150.000 unità, aumentando ancora la capacità produttiva e di esportazione. La produzione automobilistica ha raggiunto nel 2016 il 44% dell’intera produzione industriale, e il 35% delle esportazioni totali.

Nella classifica internazionale degli esportatori di vetture, la Slovacchia si posiziona con 14,1 miliardi di dollari al 12esimo posto nel mondo (2,095% dell’export mondiale), dietro alla Repubblica Ceca (16,9 miliardi) ma davanti all’Ungheria (11,2) e alla Polonia (6,5). E soprattutto davanti all’Italia, una delle nazioni storiche per la produzione automobilistica, che si è fermata al 13esimo posto a 14 miliardi di dollari, che rappresentano il 2,08% dell’export mondiale.

Primo paese esportatore è la Germania, da cui arriva ben il 22,7% del mercato mondiale, per un valore di 152,7 miliardi di dollari, quasi il doppio di quanto fa il pur forte Giappone, con 86,1 miliardi e il 12,7%. Germania e Giappone, del resto, hanno tra i salari più alti al mondo, eppure i suoi gruppi automobilistici (Volkswagen e Toyota in primis) sono in testa alle classifiche di vendita. Terzi gli Usa con l’8,7%, davanti a Canada e Corea del Sud, rispettivamente con il 6,7% e 6,2% dell’export internazionale. In Europa sono davanti Regno Unito (sesto al mondo, 5,8%), la Spagna (4,9%), il Belgio (4,10%) e la Francia (2,7%). Tra questi due ci si infila il Messico con 32,8 miliardi di dollari e il 4,9% delle esportazioni globali.

