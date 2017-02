Il Tax Freedom Day per gli slovacchi quest’anno arriva il 6 giugno Per pagare le tasse e assolvere tutti i propri obblighi fiscali i cittadini della Slovacchia lavoreranno 156 giorni quest’anno, e il cosiddetto Giorno della libertà fiscale si potrà festeggiare solo il 6 di giugno, dice la società di consulenza Deloitte in . Si tratta di ben otto giorni in più di lavoro per le esigenze del fisco rispetto allo scorso anno. Nei pressi di quella data vedranno il loro Tax Freedom Day anche i contribuenti della Spagna (155) e dell’Irlanda (159). Il minor numero di giorni lavorati in Europa prima di cominciare a guadagnare soldi per se stessi riguarda i cittadini della Bulgaria (122) e della Romania (125). Al lato opposto della classifica, con il periodo più lungo di giornate per pagare il debito fiscale, in Lussemburgo (272 giorni), Belgio (212), Danimarca (210) e Francia (209). In Italia si dovrà aspettare oltre un mese in più: solo il 14 luglio si potrà festeggiare la libertà fiscale, dopo 194 giorni di lavoro dedicati alle tasse. (Red) –

Illustr.: cc-by Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Fed Cup: le amazzoni slovacche espugnano l’Italia Deputati estremisti multati per dichiarazioni xenofobe in Parlamento »