Sempre più aziende slovacche fuggono verso i paradisi fiscali È aumentato ancora nel 2016 il numero di aziende slovacche che hanno trasferito la sede legale nei paradisi fiscali. Lo ha affermato la società Bisnode Slovakia, tra i leader europei nella fornitura di informazioni economiche su aziende e imprenditori. Con quest’ultimo anno si è arrivati a un numero record di aziende slovacche con indirizzo in tali destinazioni, 4.777, 76 in più del terzo trimestre 2016, e 147 in più dell’anno precedente. Un incremento che fa a pugni con l’inasprimento delle misure di legge contro le società di comodo, che, ad esempio, impediscono loro di partecipare agli appalti pubblici. Meta preferita rimangono i Paesi Bassi, con 1.142 sedi di società, numero tuttavia che comincia a mostrare un rallentamento che Bisnode ha rilevato anche in Repubblica Ceca. Seconda è Cipro, dove hanno la loro sede, spesso una semplice casella postale, 1.066 società, segnando un aumento di 149 su base annua, e di 133 nell’ultimo trimestre. Terzo paese gli Stati Uniti d’America, dove sono dislocate 1.028 aziende, in leggera flessione. Le 36 sedi perse nell’ultimo anno, e la perdita del secondo posto tra i paradisi fiscali più amati dagli slovacchi, potrebbe segnalare una specie di attesa e disagio per l’avvento del nuovo presidente Usa. In crescita, dicono gli analisti di Bisnode, gli Emirati Arabi Uniti, dove nel corso dell’ultimo anno si sono aggiunte le sedi di 47 società (Red) –

