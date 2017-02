Jaguar Land Rover comincia ad assumere personale

La società automobilistica Jaguar Land Rover a Nitra sta cominciando a reclutare lavoratori su larga scala per la fabbrica in costruzione a Nitra. Lo dice un pubblicato sabato sulla base di numerose inserzioni di ricerca personale specializzato viste sui siti web specialistici. Per assicurarsi i migliori, scrive il quotidiano, l’azienda sta offrendo stipendi più elevati di quelli che hanno, per le stesse posizioni, i lavoratori della fabbrica PSA Peugeot Citroën nella vicina città di Trnava.

Uno specialista di componentistica può iniziare con un salario lordo di 1.275 euro, oltre a bonus e 13esima mensilità, e un tecnico metrologo, che si occupa di tutte le questioni legate alle misurazioni, parte da 1.500. I colletti blu avranno uno stipendio intorno ai 1.000 euro, mentre alla Peugeot ci sono operai che hanno in busta paga 800 euro lorde, osserva il giornale.

Nel corso dei prossimi due anni l’azienda dovrà trovare 1.400 persone per le sue esigenze interne e per la produzione della nuova Land Rover Discovery, mentre altri 4 mila posti di lavoro saranno creati, secondo le stime, nelle aziende fornitrici. Dopo l’annuncio del suo investimento in Slovacchia, che è stato definito l’investimento del decennio, il gruppo JLR promise stipendi medi in azienda ci dirca 1.225 euro, e nei mesi successivi si sono candidate online per un posto in fabbrica quasi 40.000 persone.

Ma il problema vero della Jaguar e di tutte le aziende di un certo tipo in Slovacchia è trovare lavoratori qualificati. Per questo offre salari più invitanti, anche se questo incentivo potrebbe non bastare. Le agenzie di reclutamento lamentano che spesso su sessanta persone disoccupate inviate loro dagli uffici di collocamento riescono a farne assumere appena tre.

Per risolvere il problema il governo sta preparando misure per invogliare la gente a lavorare, rendendo meno conveniente vivere di sussidi di disoccupazione.

E Jaguar sta collaborando attivamente con sei scuole nella regione di Nitra, tra le quali la scuola politecnica secondaria di Nitra, per preparare i ragazzi specificamente per le sue necessità di manodopera.

