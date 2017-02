RS – Il mondo adesso [ONU-Nord Corea, California, Turkmenistan, Svizzera, Romania, Kashmir, Messico]

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce d’urgenza dopo il test missilistico nordcoreano. Lo Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Preoccupazione per il test è stata espressa anche da Cina e Russia. All’alba del 12 febbraio Pyongyang un missile balistico di medio raggio in acque internazionali. In una conferenza stampa congiunta con il premier del Giappone Shinzo Abe – in visita negli Stati Uniti – Donald Trump ha dichiarato di “sostenere al 100 per cento l’alleato giapponese”, ma la sua amministrazione prenderà contromisure mirate a evitare un’escalation.

In California sgomberate 130mila persone per una diga che rischia di crollare. La diga di Oroville, la più alta degli Stati Uniti, ha problemi strutturali e le autorità hanno ordinato l’allontanamento dei residenti nell’area a valle. Il livello dell’acqua nell’invaso è infatti salito notevolmente a causa delle forti piogge e delle nevicate, dopo anni di siccità, e le autorità sono state costrette ad aprire le paratoie per cercare di svuotare il lago. Nelle operazioni è stata scoperta una pericolosa falla nel canale di scarico.

Il presidente del Turkmenistan eletto per un terzo mandato. Secondo i risultati preliminari diffusi dalla commissione elettorale, Kurbanguly Berdymukhamedov il 97,6 per cento dei voti e l’affluenza alle urne è stata del 97.2 per cento. Berdymukhamedov, 59 anni, governa il paese dal 2006, dopo la morte del presidente Saparmurat Niyazov.

La Svizzera approva la naturalizzazione facilitata per i giovani stranieri di terza generazione. Il referendum di modifica costituzionale per consentire ai nipoti di immigrati sotto i 25 anni di affrontare meno ostacoli per ottenere il passaporto svizzero il 60,4 per cento dei voti favorevoli. Sono almeno 25mila gli immigrati di terza generazione che rispondono ai nuovi criteri, su una popolazione di 8 milioni di persone. Circa il 60 per cento di loro è italiano.

Continuano le proteste contro il governo in Romania. Circa cinquantamila romeni in piazza a Bucharest per protestare contro il governo socialdemocratico di Sorin Grindeanu. Le proteste di oggi seguono che, nella più grande mobilitazione popolare dalla caduta del dittatore Nicolae Ceausescu nel 1989, hanno costretto il governo a ritirare la proposta di un nuovo decreto anticorruzione e il ministro della giustizia Florin Iordache .

Scontri tra forze di sicurezza e militanti nel Kashmir indiano, almeno otto morti. Le violenze la notte dell’11 febbraio nel distretto meridionale di Kulgam. Tra le vittime dello scontro a fuoco durato dieci ore, due agenti delle forze di sicurezza, quattro sospettati militanti e due civili. Secondo i militari, si tratterebbe di militanti dei gruppi Hizbul Mujahideen e Lashkar-e-Taiba.

In Messico migliaia di persone hanno protestato contro Donald Trump. Migliaia di messicani in più di dodici città in tutto il paese per esprimere la loro opposizione al nuovo presidente degli Stati Uniti e criticare il presidente messicano Enrique Peña Nieto. I due leader si scontrano da mesi sui rapporti tra i loro paesi, in particolare riguardo le misure restrittive annunciate dal Trump in materia di immigrazione e commercio. La manifestazione ha riunito le fazioni politiche molto polarizzate del paese.

È morto Al Jarreau. Il cantante statunitense, una leggenda del jazz, vincitore di sette Grammy award (uno dei pochi a vincere in tre categorie diverse, jazz, pop e rnb), durante una carriera durata cinquant’anni, domenica 13 febbraio. Da pochi giorni aveva comunicato la sua decisione di smettere di esibirsi dal vivo. Aveva 76 anni.

Assegnati a Londra i premi Bafta. A due settimane dalla cerimonia degli Oscar, La La Land cinque premi che l’industria cinematografica britannica assegna alle migliori produzioni degli ultimi 12 mesi. Il film di Damien Chazelle ha ottenuto i premi per il miglior film, migliore attrice, migliore regia, miglior fotografia e migliore colonna sonora. Casey Affleck ha vinto come miglior attore in Manchester by the sea e Ken Loach nella categoria miglior film inglese per I, Daniel Blake.

I titoli dei quotidiani di oggi 13 febbraio 2017

Corriere della Sera: “Sfida nel Pd su leader e voto”

La Repubblica: “Papa Francesco: ‘Come può un prete causare tanto male?’”

La Stampa: “L’Ue: l’Italia a rischio se va al voto”

Il Messaggero: “Statali, premi decisi dal pubblico”

Il Sole 24 Ore: “Trattativa da otto miliardi sui ‘premi’ agli statali”

Il Fatto Quotidiano: “Berdini:ecco la mia verità”

Libero: “Il governo frega i terremotati”

Il Giornale: “Renzi-Berlusconi, via alla partita a scacchi”

Il Tempo: “Virginia, almeno caccia questi”

