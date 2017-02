Fed Cup Italia-Slovacchia, si parte domani con il singolare Schiavone-Cepelova La sfida di Fed Cup tra Italia e Slovacchia, valida per il World Group II, si apre domani alle 15:00 al Pala Grassi di Forlì con il match di singolare tra Francesca Schiavone e Jana Cepelova. Seguirà l’altro singolare, Sara Errani – Rebecca Sramkova, alla sua prima convocazione. Domenica le altre tre gare, a parire dalle 13:00. Prima i due singolari, Errani-Cepelova e Schiavone-Sramkova, e a chiudere, se necessario, la partita di doppio in cui le azzurre Jasmine Paolini e Martina Trevisan se la giocheranno con le slovacche Daniela Hantuchova e Rebecca Sramkova. Il sorteggio delle partite è avvenuto questa mattina al Municipio di Forlì. È sempre questa mattina a colazione che Rebecca Sramkova, la più giovane della nazionale slovacca (20 anni) ha saputo dal capitano Matej Liptak che avrebbe giocato sabato. L’unica delle otto convocate che al momento rimane in panchina, salvo cambiamenti dell’ultima ora, è Anna Karolina Schmiedlova, oggi alla 252esima posizione del ranking mondiale e non in una buona condizione. Sale l'attesa per 🇮🇹vs 🇸🇰

Domani e domenica in campo per il 1° turno del World Group II — Federtennis (@federtennis) Non sono della partita le due numero uno delle rispettive nazioni, la slovacca Dominika Cibulkova, numero 5 al mondo, e Roberta Vinci per l’Italia, oggi al numero 21. Delle ragazze in campo quella in migliore posizione è la Errani, 49esima, mentre la prima delle slovacche, Cepelova, è al numero 101. Se però il capitano slovacco Liptak continua a dire alle sue giocatrici di fare attenzione, perché l’Italia è favorita con atlete meglio posizionate, la capitana italiana Tathiana Garbin dice che in reatà la FedCup è un appuntamento particolare, e il ranking delle giocatrici è sempre relativo. Ho studiato a video il gioco delle slovacche, e non regalano niente, sarà una partita difficile, ha detto. Ecco l'ordine di gioco della sfida ! In campo per i singolari e , e Paolini per il doppio! — Federtennis (@federtennis) Gli incontri: Sabato 11.2.2016, dalle ore 15:00

Primo singolare: Francesca Schiavone (ITA) – Jana Cepelova (SVK)

Secondo singolare: Sara Errani (ITA) – Rebecca Sramkova (SVK)

Domenica 12.2.2016, dalle ore 13:00

Terzo singolare: Sara Errani (ITA) – Jana Cepelova (SVK)

Quarto singolare: Francesca Schiavone (ITA) – Rebecca Sramkova (SVK)

Doppio: Jasmine Paolini e Martina Trevisan (ITA) – Daniela Hantuchova e Rebecca Sramkova (SVK) Le squadre: ITALIA

Sara Errani – numero 49 WTA

Francesca Schiavone – numero 100 WTA

Jasmine Paolini – numero 215 WTA

Martina Trevisan – numero 230 WTA

Capitano: Tathiana Garbin SLOVACCHIA

Jana Cepelova – numero 101 WTA

Rebecca Sramkova – numero 119 WTA

Daniela Hantuchova – numero 248 WTA

Anna Karolina Schmiedlova – numero 252 WTA

Capitano: Matej Liptak (La Redazione) –

