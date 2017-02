Cresce anche a dicembre la produzione industriale. La media 2016 in Slovacchia è del 3,3% La produzione industriale della Slovacchia è cresciuta ancora nel dicembre 2016, ormai per il quinto mese consecutivo e ad un ritmo più veloce. Secondo i dati preliminari dell’Ufficio Statistico della Repubblica Slovacca, aggiustati per i giorni lavorativi, la produzione industriale slovacca è aumentata del 3% annuo, dopo il 2,4% segnato a novembre. Quanto ai settori, la produzione manifatturiera è aumentata dell’1,6%, le industrie estrattive hanno visto una crescita di produzione del 7,7% e le utility dell’11,4%. La produzione industriale in Slovacchia è cresciuta ininterrottamente da agosto, e nell’intero 2016 ha registrato un aumento del 3,3% (3,5% l’industria manifatturiera). Solo in marzo e in luglio la produzione è risultata inferiore a quella dell’anno precedente. Tra i settori specifici che più hanno contribuito allo sviluppo positivo vi sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+7,4%), la produzione di metalli di base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (8 3%) e le apparecchiature elettriche (9,9%). Su base mensile la produzione industriale è cresciuta nel mese di dicembre dello 0,4% a valori destagionalizzati rispetto a novembre. Nel frattempo il settore costruzioni continua a registrare un calo della produzione. Nel dicembre 2016 il settore edile ha segnato una diminuzione del 18,5% rispetto all’anno precedente, mentre a dati destagionalizzati il calo è del 3,2% in confronto al precedente mese di novembre. Globalmente, per l’intero 2016, il settore ha prodotto il 10,7% in meno. (Red) –

Foto kia.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Fed Cup Italia-Slovacchia, si parte domani con il singolare Schiavone-Cepelova I gesti degli italiani. Luca Vullo per la prima volta a Bratislava »