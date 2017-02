L’UPN ha pubblicato l’elenco degli agenti della polizia segreta comunista fino al 1989 L’Istituto slovacco per la memoria della nazione (UPN) ha l’elenco degli agenti dell’ex polizia segreta comunista (ŠtB / Štátna bezpečnosť) che erano attivi a Bratislava e nella Slovacchia occidentale tra iol 1975 e il 1989, completando così la sua mappatura della struttura della polizia politica in Slovacchia. Si tratta di 1.055 nomi di ufficiali e agenti, 697 dei quali sono completamente nuovi, non essendo mai stati divulgati in precedenti database. Questi uomini hanno partecipato alla «lotta contro i cosiddetti nemici interni ed esterni», ha detto in una conferenza stampa il capo di UPN Ondraj Krajnak secondo Sita, e il loro compito era spiare, intercettare e intimidire le persone, ricattandole per farle collaborare con la polizia segreta, e prendendo parte alla soppressione dei diritti umani e delle libertà civili e religiose. Con questa ultima lista l’UPN, che studia i regimi totalitari (sia comunismo che fascismo) e detiene i relativi archivi di Stato, ha pubblicato, prima istituzione dei paesi dell’ex blocco comunista, i nomi di tutti i componenti (4.135) della struttura della polizia segreta in Slovacchia tra il 1966 e il 1989.

L’ex sede dell’StB a Bratislava La sezione di Bratislava della ŠtB, come unità territoriale del servizio di controspionaggio cecoslovacco, ricadeva sotto l’amministrazione regionale del Corpo Nazionale per la Sicurezza, e in via indiretta sotto il ministero degli Interni nonché del Partito Comunista Cecoslovacco (KSČ). A dirigerla sono stati Michal Kasan (1975-1983), Štefan Homola (1983-1986) e Ladislav Horak (1986-1989). Si può trovare l’elenco sul sito . Il prossimo passo sarà ricostruire la struttura di ŠtB anche per il decennio precedente, gli anni dal 1954 al 1966 nelle diverse unità regionali, Bratislava, Banská Bystrica e Košice). (La Redazione) – Foto: registro di ŠtB del 1984 (upn.sk) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Detti e proverbi – My o vlku, vlk za humny La Slovacchia deve riciclare di più »