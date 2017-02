Quali sono i Paesi più odiati al mondo? (no, quello è solo decimo)

Basandosi su una media di rilevazioni online effettuate in tutto il mondo il quotidiano americano Gazette Review ha stilato una classifica dei paesi che risultano tra i più odiati al mondo. Pur avvertendo dell’arbitrarietà di un tale ranking, il giornale elenca anche le ragioni che hanno portato questi paesi in quella posizione.

Il primo posto in classifica della Russia deriva dal timore che il Paese di Putin incute sia nei propri vicini, come l’Ucraina o i Paesi Baltici, sia in europei e americani per le supposte mire espansionistiche sfociate negli interventi in Georgia o nell’Ucraina stessa con l’annessione della Crimea.

Il secondo posto spetterebbe all’India, accusata secondo il giornale di peggiorare il sovrappopolamento del pianeta e lo sfruttamento delle risorse naturali. In realtà è probabile che siano anche le tensioni in Asia e la lungua inimicizia con il Pakistan ad aver provocato tale posizionamento.

Al terzo e quarto posto […continua…]

Illustr. cc-by