RS – Il mondo adesso [Bali, Perù, Muslim ban, Trump-Cina, Nuova Zelanda, Bolivia] Dodici persone sono morte in una frana sull’isola di Bali, in Indonesia. La frana vari villaggi nell’area di Kintamani intorno alle 23 (ora locale) del 9 febbraio in seguito a pioggia torrenziale. Tra le vittime ci sono anche una bambina di sette anni e un bambino di un anno, morti insieme alla madre. Gli operatori umanitari della Croce rossa stanno cercando i sopravvissuti mentre l’Agenzia nazionale per i disastri ha avvertito che sono previste altre frane e allagamenti. Un giudice ha ordinato l’arresto dell’ex presidente peruviano Alejandro Toledo, accusato di corruzione. Toledo, al governo dal 2001 al 2006, di aver intascato 20 milioni di dollari in tangenti dall’impresa di costruzioni brasiliana Odebrecht in cambio dell’assegnazione di opere pubbliche. L’ex presidente abita negli Stati Uniti e attualmente si trova a Parigi. L’ordine di arresto arriva dopo che la Obrecht, al centro di uno scandalo internazionale, ha ammesso di aver pagato 29 milioni di dollari in tangenti in Peru tra il 2005 e il 2014. Una corte d’appello federale ha confermato la sospensione del divieto d’ingresso per i viaggiatori musulmani imposto da Trump. Con un giudizio unanime tre giudici della Corte d’appello degli Stati Uniti la richiesta del governo di rimuovere immediatamente la sospensione per motivi di sicurezza nazionale, sottolineando l’autorità dei giudici della corte di esercitare una funzione di controllo sull’operato del presidente. Donald Trump via Twitter a pochi minuti dalla sentenza scrivendo: “Ci vediamo in tribunale, è in gioco la sicurezza della nostra nazione”. Donald Trump sostiene la politica della “Cina unica”. In una lunga telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti di onorare la politica diplomatica della “Cina unica” portata avanti da Pechino, ritrattando sui riguardo i rapporti tra i due paesi. Si tratta del primo segnale distensivo dopo che la del dicembre scorso tra Trump e la presidente taiwanese Tsai Ing-wen aveva riaperto il canale diplomatico tra Stati Uniti e Taiwan, chiuso dal 1979. L’Italia recupera 19 miliardi di euro di evasione fiscale. Il ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan ha recuperato dall’evasione fiscale una cifra record di 19 miliardi di euro. Secondo uno studio di Confindustria, nel 2015 l’Italia ha perso 122 miliardi di euro in evasione fiscale. In Nuova Zelanda si sono spiaggiate più di 400 balene, i soccorritori cercano di salvare le cento sopravvissute. Circa trecento balene nella notte a Farewell Spit, sull’isola meridionale della Nuova Zelanda in uno dei più gravi spiaggiamenti dal 1979. Centinaia di volontari ambientalisti ed esperti stanno tentando di salvare le balene sopravvissute. La Bolivia dichiara lo stato d’emergenza a causa delle locuste. Il governo di Evo Morales ha annunciato lo stanziamento . Lo sciame è apparso circa una settimana fa in una città a sudest di Santa Cruz e stanno mettendo a forte rischio l’agricoltura e l’industria alimentare del paese. Le locuste hanno già distrutto più di mille ettari di coltivazioni. È stata determinata la sequenza dell’intero dna della quinoa. I semi di questa pianta, coltivata nella regione andina da oltre settemila anni, sono molto nutrienti. L’ha stabilito un gruppo di ricercatori , in Arabia Saudita. La pianta è anche resistente agli stress. Tuttavia, la presenza delle saponine, sostanze tossiche dal sapore amaro, ne ostacola il consumo. I ricercatori hanno individuato un gene che probabilmente controlla la produzione delle saponine. La ricerca potrebbe quindi portare alla creazione di varietà migliori di quinoa. I titoli dei quotidiani di oggi 10 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Spinta per la legge elettorale”

La Repubblica: “Monito dei benzinai a Gentiloni: “No a nuove tasse””

La Stampa: “Merkel-Draghi, patto per l’euro; “No alla moneta a due velocità””

Il Messaggero: “Legge elettorale, così si cambia”

Il Sole 24 Ore: “Lotta all’evasione da 19 miliardi”

Il Fatto Quotidiano: “La legge che favorisce Alfano Jr., pagato da Poste per non far nulla”

Libero: “Patata bollente [La vita agrodolce della Raggi]”

Il Giornale: “La Germania riporta a casa l’oro che aveva in America”

L’Unità: “All’ultimo stadio”

Il manifesto: “La fronda Romana”

Il Foglio: “No voto, no party, no Renzi” —

