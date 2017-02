Record dell’attivo commerciale per la Slovacchia nel 2016

La Repubblica Slovacca ha registrato nel 2016 un surplus del commercio estero di 3,7 miliardi di euro, contro i 3,3 miliardi dell’anno precedente, secondo i dati diffusi dall’Ufficio di Statistica slovacco ieri. Le esportazioni totali nel corso dei 12 mesi dello scorso anno sono aumentate del 3,6% su base annua a 70,1 miliardi di euro, mentre le importazioni complessive sono cresciute del 3,1% a 66,3 miliardi di euro.

Il mese di dicembre 2016, tuttavia, ha mostrato un deficit di 119,8 milioni di euro, superiore di 36 milioni alla somma negativa del dicembre dell’anno prima. Nell’ultimo mese del 2016 le esportazioni, risultate pari a 5,4 miliardi di euro (+6,2%), hanno avuto uno sviluppo più lento delle importazioni, arrivate a 5,5 miliardi (+6,8%).

L’analista di UniCredit Bank Lubomir Korsnak afferma che le esportazioni nette sono il motore più importante della crescita del prodotto interno lordo (PIL) dell’economia slovacca e che si aspetta nei prossimi mesi un surplus commerciale intorno al 4,5-4,7% del PIL. Il trend positivo tuttavia vedrà una pausa nella seconda metà dell’anno, dice Korsnak, per le importazioni previste di tecnologie per i grandi investimenti in corso, in particolare quelli del settore dell’auto.

