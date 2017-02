La coalizione al primo tagliando. Fico: «manteniamo le promesse». Danko: «andiamo avanti» Credo che la coalizione abbia eseguito con impegno le promesse indicate nel Manifesto del Governo, ha gestito bene il semestre di Presidenza del Consiglio UE e sta facendo del suo meglio per garantire che anche il Paese faccia bene. «La Slovacchia si sta muovendo nella giusta direzione», ha detto ieri il primo ministro Robert Fico, capo di Smer-SD, dopo una riunione del consiglio di coalizione. Tra le altre cose, Fico ha detto che i leader dei tre partiti che compongono la maggioranza – con lui, Andrej Danko per il Partito Nazionale Slovacco (SNS) e Bela Bugar per Most-Hid, presenti insieme a lui alla conferenza stampa – si incontreranno e parleranno più spesso . La riunione di ieri arrivava dopo le scintille viste nell’ultima settimana a causa del nervosismo di Andrej Danko, che aveva parlato di “crisi matrimoniale”. A far scoppiare l’agitazione del suo partito era stata la decisione incomprensibile dell’autorità di vigilanza dell’energia, URSO, di aumentare le tariffe energetiche, che hanno portato a incrementi sensibili nelle bollette di acconto di numerosi consumatori e aziende. Danko ha preteso la testa del capo di URSO, Jozef Holjencik, che si è dimesso formalmente ieri. I tre leader hanno fatto il punto della situazione dell’azione dell’esecutivo. Dando i voti a quanto fatto finora dall’insediamento del governo, quasi un anno fa, hanno concordato che la maggioranza ha rispettato gli impegni presi con i propri elettori con il Manifesto di Governo, e hanno garantito di rimanere fedeli ai patti sottoscritti con i cittadini. Essi non vedono altre strade per un governo del Paese, che «ha bisogno di stabilità politica e approcci politici standard. Cosa che può essere garantita solo dal lavoro congiunto di Smer, SNS e Most-Hid», ha detto Fico. Ora i tre partiti hanno deciso di intensificare ancora di più la collaborazione, tenendosi «più aggiornati sulle azioni dei ministeri che non rientrano nell’ambito di competenza di un particolare partito della coalizione. Abbiamo concordato, ad esempio, di tenere una sessione tematica del consiglio della coalizione martedì prossimo, per discutere del settore dell’energia», ha detto il primo ministro. Danko ha detto che «abbiamo imparato la lezione», e ora i tre partiti vogliono mantenere contatti più stretti tra di loro, anche a livello di esperti. «Abbiamo bisogno di incontrarci più spesso», e la riunione di oggi «ha reso le cose più chiare», «vogliamo andare avanti», ha detto. Secondo Bela Bugar l’esito della riunione ha mostrato che non c’è crisi all’interno della coalizione. «Possono sorgere difficoltà di tanto in tanto», ma ora abbiamo avuto «una discussione molto aperta su come continuare a lavorare insieme» per evitare le incomprensioni. In futuro, sedute degli esperti della coalizione discuteranno di questioni specifiche facendo sì che tutti siano informati in modo dettagliato, ha detto. Prima della riunione Robert Fico aveva detto ai giornalisti che la coalizione ha una normale vita interna, è composta di tre partiti che «hanno opinioni diverse su molte cose», ma che sono vincolati dal Manifesto del Governo. (Red) – Foto FB/smersd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Uno slovacco a capo del design della BMW »