Uno slovacco a capo del design della BMW Il gruppo automobilistico BMW ha annunciato ieri di aver lo slovacco Jozef Kabaň a capo della progettazione per il marchio BMW, che lavorerà alle dirette dipendenze del chief designer del gruppo Adrian van Hooydonk. Kabaň, 44 anni di Námestovo, viene dal gruppo Volkswagen dove è stato il progettista responsabile degli esterni della Škoda. L’ultimo progetto al quale ha lavorato è stato il suv Škoda Kodiaq appena uscito sul mercato. Aveva studiato design industriale e di prodotto presso l’Accademia di Belle Arti di Bratislava (VSVU), e poi, con una borsa di studio di Volkswagen, design automobilistico al London Royal College of Art, dove è stato insignito all’ultimo anno del premio Giugiaro Award for Design Innovation. Ha cominciato a lavorare nella casa tedesca nel 1999, entrando a 26 anni nel team che stava progettando la Bugatti Veyron. Dopo quattro anni all’Audi, è stato promosso capo dell’ufficio progettazione di esterni. Dal 2008 è diventato direttore del dipartimento design della Škoda Auto, dove ha diretto la progettazione degli studi che hanno portato al design della terza generazione dei modelli Octavia, Fabia e Superb. (Red) –

