IOM: le paure degli slovacchi su stranieri e migranti basate su miti e disinformazione

La Slovacchia non è stata colpita dal massiccio afflusso di migranti che l’Europa ha dovuto affrontare tra il 2015 e il 2016, ma nonostante questo gli slovacchi non sono troppo disposti ad aiutare i rifugiati in pericolo che hanno davvero bisogno di aiuto. Così dice del resto un recente sondaggio di opinione. Ma secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), dice un articolo di The Slovak Spectator, le opinioni negative sui migranti e sugli stranieri sono in gran parte il risultato di miti e disinformazione.

Nel 2016 in Slovacchia erano 93.300 i migranti e stranieri con un permesso di soggiorno, circa l’1,7% della popolazione totale, il sesto numero più basso tra i 28 Stati membri dell’Unione europea. Nella vicina Repubblica Ceca, che non è proprio tenera con i migranti, la percentuale di stranieri è al 4%. Molto peggio in Polonia, dove solo tre persone su mille (lo 0,3%) sono forestiere.

Oltre la metà degli stranieri in Slovacchia (55%) sono cittadini di un altro paese dell’UE, e l’Ucraina, con il 14% degli immigrati, ha la quota maggiore di quelli extra-UE.

Nonostante questa quota ridotta di stranieri nel Paese, gli slovacchi sono convinti che ce ne siano troppi, dice l’IOM, e hanno timori per la presenza di clandestini. In realtà, dice l’IOM, lo scorso anno ne solo stati arrestati solo 2.000, un numero che non dovrebbe destare troppe preoccupazioni.

Nel 2016 sono state 146 le richieste di asilo in Slovacchia, un numero che in altri paesi si raggiunge in un solo giorno, e sono 170 le persone che l’hanno ottenuto, mentre ad alcune altre decine è stata concessa la protezione sussidiaria, uno status concesso per motivi umanitasi simile a quello di rifugiato. Anche in questo caso, dice l’IOM, la gente pensa erroneamente che ci siano troppi richiedenti asilo in Slovacchia, ma non è assolutamente così.

Un’altra cosa infondata è l’opinione corrente che gli stranieri vengano a rubare il lavoro agli slovacchi, commettano più reati e portino malattie. Ma i lavoratori stranieri, dice l’IOM, spesso vengono impiegati per lavori che gli slovacchi non vogliono più. Secondo le statistiche solo l’1,4% dei cittadini stranieri avrebbe commesso un crimine in Slovacchia, una percentuale inferiore a quella dei nativi, e il loro stato di salute è controllato dallo Stato più di quello degli slovacchi stessi.

Sotto: centro accoglienza Humenne (IOM)