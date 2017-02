IOM: dieci casi di tratta di esseri umani dalla Slovacchia nel 2016 Secondo l’ufficio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) in Slovacchia, sono state dieci le vittime di tratta di esseri umani nel 2016 nel paese. Come scrive l’organizzazione sul suo sito web, tutte e dieci le vittime erano cittadini slovacchi, sei uomini e quattro donne, persone attirate all’estero con lusinghe di un lavoro ben pagato e si sono trovati a dover svolgere lavoro forzato senza stipendio o ad essere sfruttate sessualmente. Una donna è stata costretta a un matrimonio forzato. Come negli anni precedenti, anche nel 2016 le vittime slovacche sono state oggetto di tratta principalmente in Gran Bretagna, il 70% dei casi. Per la prevenzione del problema l’IOM organizza in Slovacchia attività didattiche concernenti il traffico di esseri umani. L’organizzazione ha anche creato l’anno scorso un’applicazione mobile chiamata SAFE Work & Travel Abroad, che in cinque lingue avvisa, attraverso un gioco interattivo, dei rischi di cadere vittima della tratta e offre consigli su viaggi sicuri all’estero e contatti utili per le emergenze. Simili consigli e informazioni si possono trovare anche sul sito , anch’esso avviato nel 2016. (Red) –

