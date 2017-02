Si può ancora salvare l’ONU?

Dando uno sguardo alla mappa del mondo si può osservare come nel XXI secolo i conflitti in atto siano ancora molti, dalla Somalia all’Egitto, dal Mali al Sud Sudan e dall’Afghanistan al Pakistan, sono ancora troppe le persone che devono convivere con la guerra. Le tensioni politiche non sono diminuite ma in alcune aree geografiche sono notevolmente aumentate ed i metodi tradizionali di riduzione dei conflitti si stanno rivelando poco efficaci. Il neo eletto Segretario Generale delle Nazioni Unite, ex Alto Commissario per i rifugiati, Antonio Guterres, si troverà dunque a dover guidare un’organizzazione che si trova in un profondo stato di crisi e dovrà inoltre saper gestire le crescenti tensioni in seno al Consiglio di Sicurezza.

UN OPERATO DISCUTIBILE – Sebbene uno dei principali obiettivi delle Nazioni Unite sia quello di preservare e perseguire la pace tra i Paesi aderenti, la realtà odierna sta dimostrando che in tale ambito l’ONU ha fallito più volte la sua missione. La guerra civile in Siria si sta protraendo da ormai cinque anni, nel corso dei quali vi son stati 301.721 morti tra marzo 2011 e settembre 2016, secondo le dell’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani . Nonostante ciò solo il 29 dicembre 2016 si è giunti ad una risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza che chiede un cessate al fuoco e dà qualche speranza per l’inizio dei negoziati di pace.

Le in atto in questo momento sono sedici, prevalentemente localizzate in territorio africano ed in Medio Oriente. L’obiettivo di tali operazioni sarebbe quello di aiutare i Paesi attraversati da conflitti a creare i presupposti per una pace sostenibile, proteggere i civili e favorire i negoziati, tuttavia nel corso della storia tali operazioni non hanno sempre raggiunto gli obiettivi prefissati. Vi sono altre numerose operazioni di peacekeeping che non hanno raggiunto lo scopo per cui erano state istituite: basti pensare alla Missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (MONUSCO) del 1998, che aveva come intento il monitoraggio del processo di pacificazione del Paese durante la Seconda Guerra del Congo; il genocidio in Ruanda avvenuto sotto gli occhi dei caschi blu della missione UNAMIR, oppure la missione UNOSOM nel 1992 in Somalia che aveva l’obiettivo di controllare l’effettivo cessate al fuoco e consegnare aiuti umanitari, ciò nonostante gli scontri continuarono e anzi aumentarono. La scarsa efficacia di questi interventi delle Nazioni Unite è evidente ma spesso sono il risultato dall’intrinseca struttura dell’organizzazione.

LE ORIGINI DELL’INSUCCESSO DELL’ONU – Alla base dell’immobilità e dei fallimenti delle Nazioni Unite spesso vi è il sistema di deliberazione del Consiglio di Sicurezza, il quale ha come responsabilità principale il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, alla luce dell’Articolo 24 dello Statuto delle Nazioni Unite. Il sistema di votazione, disciplinato dall’Articolo 27 del medesimo statuto, prevede che ogni membro del Consiglio disponga di un voto e per le decisioni sulle questioni non procedurali si richiede il voto positivo di nove membri su quindici, dei quali cinque sono membri permanenti ed i restanti dieci vengono eletti a rotazione ogni due anni dall’Assemblea Generale. Tuttavia sempre all’Articolo 27 dello Statuto si concede il potere di veto ai 5 membri permanenti, ossia i Paesi usciti vincitori dalla seconda guerra mondiale (Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Russia e Cina), pertanto tali Stati possono impedire l’adozione di una delibera esprimendo un semplice voto contrario. Si tratta di un ostacolo molto grande per le Nazioni Unite specialmente considerando la divergente posizione degli Stati membri nelle rispettive decisioni di politica estera: basti pensare alle tensioni storiche tra Stati Uniti e Russia.

