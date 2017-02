RS – Il mondo adesso [Russia, Usa, Kenia, Afghanistan, Somalia, Bolivia] L’oppositore russo Aleksej Navalnij è stato condannato per appropriazione indebita. Il processo era stato invalidato dalla Corte europea per i diritti umani, ed è stato rifatto. dal tribunale di Kirov. L’oppositore russo ha potuto beneficiare della sospensione della pena, ma non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali previste per l’anno prossimo. Secondo l’opposizione si tratta di una montatura politica. Il senato statunitense approva la nomina di Jeff Sessions a ministro della giustizia. L’aula al senatore dell’Alabama con 52 voti favorevoli e 47 contrari. I democratici, contrari alla nomina voluta dal presidente Donald Trump, hanno accusato Sessions di aver fatto affermazioni razziste in passato. Jeff Sessions, ex procuratore, è stato uno dei principali alleati di Trump durante la campagna elettorale e ha posizioni piuttosto dure sull’immigrazione. La giustizia keniana ferma la chiusura del campo profughi di Dadaab. L’alta corte del Kenya ha stabilito che la decisione di chiudere il campo . Il campo di Dadaab è il più grande del mondo e ospita almeno 530mila rifugiati, di cui circa 460mila provenienti dalla Somalia. Il governo aveva chiesto di chiuderlo in seguito alla strage all’università di Garissa. La struttura di Dadaab è gestita dall’Onu, che aveva denunciato l’alto rischio umanitario di una possibile chiusura. La Croce rossa interrompe le operazioni in Afghanistan dopo l’attentato del gruppo Stato islamico. L’organizzazione ha definito l’attacco “deprecabile” e ha dichiarato l’invio di aiuti nel paese per fare chiarezza su quello che è successo. L’8 febbraio sei operatori della Croce rossa internazionale sono morti in un agguato contro un convoglio compiuto da presunti militanti del gruppo Stato islamico nella provincia di Jowzjan, nel nord del paese. Altri due operatori risultano dispersi e potrebbero essere stati rapiti. L’ex primo ministro Mohamed Abdullahi Farmajo è stato eletto presidente della Somalia. I candidati erano una ventina e tra loro c’era anche il presidente uscente Hassan Sheikh Mohamud, che ha riconosciuto la vittoria del rivale al secondo turno, rinunciando al ballottaggio. I , ritenuto il luogo più sicuro della città. Martedì 7 febbraio la capitale somala era stata colpita da diversi attacchi organizzati dai militanti di Al Shabaab. La Bolivia dichiara lo stato d’emergenza a causa delle locuste. Il governo di Evo Morales ha annunciato lo stanziamento . Lo sciame è apparso circa una settimana fa in una città a sudest di Santa Cruz e stanno mettendo a forte rischio l’agricoltura e l’industria alimentare del paese. Le locuste hanno già distrutto più di mille ettari di coltivazioni. I titoli dei quotidiani di oggi 9 febbraio 20 Corriere della Sera: “Roma, nuovo colpo alla giunta”

La Repubblica: “Lavoro, la strage nascosta. Cento morti dimenticati”

La Stampa: “Virginia furiosa: via l’assessore”

Il Messaggero: “Accuse a Raggi, crisi in giunta”

Il Sole 24 Ore: “Effetto spread, capitali verso i paesi emergenti”

Il Fatto Quotidiano: “L’inchiesta Consip sull’altro Romeo: ’Tangenti e favori, c’era pure l’Unità’”

Libero: “Felici e perdenti”

Il Giornale: “A Santoro 2,7 milioni per l’Annunziata 460mila euro”

Il manifesto: “Nel pallone”

l’Unità: “La corte dei miracoli a 5 stelle”

Libero: “Brutti, sporchi e disonesti”

Il Foglio: “Le Pen dell’inferno” —

