Fed Cup, sabato e domenica la sfida tra Italia e Slovacchia

Questo weekend, l’11 e 12 febbraio, andrà in scena a Forlì il primo turno del World Group II di Fed Cup (la Serie B del tennis mondiale femminile a squadre nazionali) che vede affrontarsi le ragazze di Italia e Slovacchia. Gli incontri si giocheranno sulla terra rossa indoor del PalaGalassi. Venerdì il primo atto della sfida con la cerimonia ufficiale del sorteggio presso il municipio della cittadina romagnola.

Pronta la formazione italiana, alla cui testa sarà la neo capitana Tathiana Garbin, che si presenta con Sara Errani, Francesca Schiavone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Assente Roberta Vinci, numero uno azzurra e 23esima al mondo, e fuori dai giochi anche Camila Giorgi a causa di una squalifica di 9 mesi.

Per la Slovacchia saranno in campo Jana Cepelova, Rebecca Sramkova, Daniela Hantuchova e Anna Karolina Schmiedlova, guidate da Matej Liptak. Non ci sarà l’attuale stella del tennis slovacco, Dominika Cibulkova, che il mese scorso ha annunciato di volersi concentrare sulla preparazione dei tornei del circuito WTA, e saltare per quest’anno gli appuntamenti con la nazionale. Cibulkova, numero 5 al mondo, ha vinto in ottobre le WTA Finals, prima volta per un atleta della Slovacchia.

Dalla 101esima posizione mondiale, primadonna per le slovacche sarà Jana Cepelova, 23 anni, che nella sua migliore stagione, nel 2014, è arrivata al numero 50. Al suo attivo due medaglie ai Giochi olimpici giovanili nel 2010, e cinque titoli ITF.

Ritorna protagonista per le slovacche la veterana Hantuchova, 33 anni di Poprad, professionista dal 1999 che in carriera ha conquistato sette titoli WTA nel singolare, arrivando nel 2003 al 5° posto nel ranking mondiale. Hantuchova ha avuto anche diversi successi nel doppio, dove nel misto ha vinto tutti i quattri tornei Slam e nel 2002 è arrivata alla 5° posizione. L’ultimo titolo WTA l’ha vinto nel 2015, sul campo di Pattaya in Thailandia, dove già era stata vittoriosa altre due volte (2011 e 2012). Crollata oltre la 200esima posizione lo scorso anno, fino al 2015 era ancora 81esima nel singolo e 82esima nel doppio.

Concludono la squadra slovacca altre due giovani tenniste. Anna Karolina Schmiedlova, 22 anni di Kosice, in un momento di non buona forma, che è comunque capace di buone performance e nel 2015 è stata numero 26 del raking WTA. Rebecca Sramkova, appena 20 anni di Bratislava, che è in crescita e probabilmente destinata a scalare la classifica.

Con questo confronto la nazionale italiana tenta la scalata al World Group I dal quale è uscita l’anno scorso dopo 18 anni e quattro trofei in saccoccia. Chi vince a Forlì si giocherà la promozione nell’elite di Fed Cup ai playoff in aprile. Tra le due nazioni esiste un solo precedente, una sfida vinta dalla Slovacchia nel 2002 quando si impose per 3-1 nella final four di semifinale del World Group in Gran Canaria, Spagna. Allora l’Italia schierava Schiavone, Farina e Vinci, e la Slovacchia mise in campo Daniela Hantuchova e Janette Husarova. Le due slovacche arrivarono poi a vincere la prima Fed Cup per la Slovacchia battendo le padrone di casa spagnole. È il caso di ricordare che le tenniste slovacche rappresentano il proprio paese solo dal 1994, in quanto prima erano inquadrate nella nazionale della Cecoslovacchia. L’Italia in Fed Cup ha vinto nell’ultimo decennio quattro volte il titolo, nel 2006, 2009, 2010 e 2013, ed è arrivata in finale nel 2007 e in semifinale altre tre volte, nel 2011, 2012 e 2014.

Le squadre:

ITALIA

Sara Errani – numero 49 WTA

Francesca Schiavone – numero 100 WTA

Jasmine Paolini – numero 215 WTA

Martina Trevisan – numero 230 WTA

Capitano: Tathiana Garbin

SLOVACCHIA

Jana Cepelova – numero 101 WTA

Rebecca Sramkova – numero 119 WTA

Daniela Hantuchova – numero 248 WTA

Anna Karolina Schmiedlova – numero 252 WTA

Capitano: Matej Liptak

(La Redazione)

