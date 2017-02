L’Ucraina ora importa gas solo dall’UE. Dalla Slovacchia il grosso del traffico L’Ucraina nel 2016 è riuscita a coprire i suoi fabbisogni di gas naturale importandolo esclusivamente dall’Europa, e non ha avuto bisogno di comprarlo dalla Russia come è storicamente avvenuto fino al 2015. Secondo quanto segnalato dalla società pubblica Naftogaz, lo scorso anno sono arrivati in Ucraina dall’occidente 11,1 miliardi metri cubi di gas naturale, il 32% in meno in confronto al 2015, quando le importazioni erano state pari a 16,4 miliardi di metri cubi. La Naftogaz nel 2016 ha acquistato 8,2 miliardi di metri cubi da 15 fornitori in Europa, e gli operatori privati altri 2,9 miliardi di metri cubi, quasi tre volte la quantità dell’anno precedente grazie a una nuova legislazione per liberalizzare il mercato del gas ucraino. In aumento la produzione nazionale dell’Ucraina, arrivata nel 2016 a 20,1 miliardi di metri cubi dai precedenti 19,9 miliardi, mentre il consumo nazionale di gas si è ridotto del 2%. Il consumo di gas interno è diminuito lo scorso anno del 2% a 33,2 miliardi di metri cubi. Nel settembre 2014 è stata inaugurata una infrastruttura per il trasporto del gas dalla Slovacchia verso l’Ucraina, creata su spinta dell’UE dopo la crisi tra Ucraina e Russia, presso il punto di confine di Velke Kapusany, non lontano dalla città ucraina di Uzgorod, dopo che per decenni il gas era transitato solo in direzione opposta dalla Russia verso l’Unione europea. Oltre che dalla Slovacchia altro gas è spedito verso Kiev anche da Polonia e Ungheria. Nel gennaio 2017 Kiev avrebbe importato, secondo dichiarazioni del suo ministero dell’Economia, 1,455 milioni di metri cubi di gas tramite la conduttura dalla Slovacchia, e 100mila metri cubi sia da Polonia che da Ungheria. Si tratta di un aumento su base annua del 59,4% dei volumi, dovuto alle rigide temperature di questo inizio d’anno, mentre il primo mese del 2016 era stato molto più mite. (La Redazione) –

Foto @Wiki Facebook

