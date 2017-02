L’Unione europea compie 25 anni. In una infografica tutta la storia dagli inizi

Il 7 febbraio 1992, 25 anni fa, avveniva la firma del trattato di Maastricht che istituiva l’Unione europea, 35 anni dopo la nascita della CEE (Comunità Economica Europea) nel 1957. La ricorrenza cade in un periodo complicato per il continente, nel quale l’unità dei 28 membri è messo a dura prova da crisi economiche e movimenti populisti che cavalcano l’onda del ritorno alla sovranità nazionale, senza parlare del terremoto Brexit che per la prima volta porterà all’uscita dal club di uno degli Stati membri, e uno tra i più importanti, alle soglie dell’altro grande anniversario di quest’anno, i 60 anni del Trattato di Roma. Una infografica di mostra tutte le tappe percorse dall’Europa dalla dichiarazione di Schuman a oggi.

(Red)