Quasi 20mila le imprese di nuova costituzione in Slovacchia nel 2016

Secondo svolta dalla società Finstat, nel 2016 in Slovacchia sono 19.500 nuove imprese, il 30% in più rispetto all’anno precedente, soprattutto in settori come la vendita al dettaglio, i servizi e le costruzioni. Una su sei di queste nuove entità giuridiche hanno proprietari stranieri, soprattutto dalla Repubblica Ceca, Austria e Ucraina, e nella Top 20 ci sono anche paesi ‘insospettabili’ come Emirati Arabi Uniti, Iraq e Iran. Si tratta di un cambiamento significativo per l’economia slovacca, dopo due anni negativi. Nel 2013, infatti, le nuove società erano state 29.000, e nel biennio successivo la mortalità delle società commerciali è cresciuta di oltre il 40%.

Tra le forme societarie, quella a responsabilità limitata (s.r.o. / Spoločnosť s ručením obmedzeným) è la preferita, scelta da oltre il 98% dei nuovi soggetti fiscali. L’uno per cento erano nuove società per azioni (a.s.), una forma giuridica che dovrebbe essere ravvivata dalla possibilità di costituire da quest’anno società per azioni con capitale di un euro.

Tra le ragioni del declino negli anni 2014-2015 vi è probabilmente l’introduzione della tassazione delle cosiddette ‘licenze fiscali’, una tassa sulle società minima a partire da 480 euro l’anno (tributo che raddoppia a 960 euro per le società con partita iva che fatturano fino a 500mila euro), che ha portato alla chiusura di aziende con perdite o profitti minimi. La tassa si applica infatti a prescindere dal risultato fiscale dell’esercizio, e non la si paga solo nel caso le tasse pagate siano di importo superiore.

Un impatto positivo sulla crescita delle nuove imprese, oltre a una crescita economica sostenuta, è dato secondo Finstat dalle modifiche legislative adottate recentemente, come la riduzione delle imposte sulle società dal 22% al 21% e l’approvazione della soppressione delle licenze fiscali in programma a partire dal 2018.

(Red)

–

Illustr: BSlovacchia