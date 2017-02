A Bratislava arriva la panchina intelligente Una “panchina intelligente” è stata installata a Bratislava il 1° febbraio sulla piazza del comune, Pimacialne Namestie. La panchina cattura l’energia solare che utilizza per offrire ai passanti la connessione Internet (sia wi-fi 4G nel raggio di 4 metri che via cavo), la possibilità di ricaricare il telefono (con due porte Usb o wireless) e l’uso di una seduta che anche d’estate non supera i 30 gradi grazie al controllo della temperatura superficiale completamente automatica. Inoltre, ha una funzione illuminante e i diversi sensori raccolgono numerose informazioni sulla temperatura, pressione atmosferica, umidità e composizione e inquinamento dell’aria, nonché il numero di utilizzatori. Composta di materiali resistenti ad atti vandalici e intemperie, la pachina, che costa 3.000 euro, è stata per il momento affittata per un periodo di test di tre mesi. In seguito il sindaco conta di proporre al consiglio comunale l’acquisto di un certo numero di queste postazioni intelligenti da distribuire in città. Il comune, che ha l’ambizione di trasformare la città in una Smart City, vuole mantenere le promesse fatte nel corso della presidenza slovacca dell’UE nel dotare la capitale slovacca di soluzioni innovative e tecnologiche che servano a migliorare la vita dei cittadini nonché indirizzare la sua politica verso l’efficienza e il risparmio energetico. La panchina Steora, prodotta da una azienda slovacca, è stata installata alcuni mesi fa anche a Kosice e Banska Bystrica. (Red) –

