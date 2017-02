RS – Il mondo adesso [Usa, Australia, Israele, Siria, Romania, Amsterdam, Africa]

Il ministero della giustizia statunitense difende il divieto d’ingresso per i viaggiatori musulmani. Il dipartimento di giustizia statunitense di ripristinare il cosiddetto Muslim ban, l’ordine esecutivo firmato da Donald Trump il 27 gennaio che prevedeva la sospensione per 120 giorni dell’accoglienza dei rifugiati e limita l’ingresso delle persone provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana. Dopo l’entrata in vigore, una corte federale ha sospeso il Muslim ban e sedici stati hanno fatto ricorso. La decisione della corte d’appello sull’abrogazione del decreto .

Israele approva una controversa legge sugli insediamenti. La scorsa notte il governo di Benjamin Netanyahu che permetterà a Israele di rendere legali in modo retroattivo circa 3.800 abitazioni costruite senza permesso su terreni palestinesi in Cisgiordania. La norma prevede che i palestinesi proprietari dei terreni non potranno opporsi in alcun modo alla legalizzazione degli insediamenti e potranno essere rimborsati con soldi o altre terre.

Amnesty international denuncia esecuzioni di massa da parte del governo di Assad in Siria. Circa 13mila persone, per la maggior parte civili sostenitori dell’opposizione, nella prigione di Saydnaya, a nord di Damasco, tra il 2011 e il 2015. Lo rivela un nuovo rapporto dell’organizzazione umanitaria, secondo la quale le esecuzioni sono state autorizzate dal governo di Bashar al Assad.

Il governo romeno presenterà una nuova proposta di legge sull’abuso d’ufficio e altri reati di corruzione. Il ministro della giustizia ha annunciato che il piano sarà presentato il 7 febbraio, dopo che il premier Sorin Grindeanu ha revocato il decreto precedente accogliendo le richieste dei manifestanti. , le più grandi dalla caduta del dittatore Nicolae Ceausescu nel 1989, accusavano la legge, che aveva l’intento ufficiale di alleviare la pressione sul sistema carcerario, di essere uno scudo per i politici accusati di corruzione e continueranno fino a martedì.

In Australia le istituzioni cattoliche hanno ricevuto quasi 4.500 accuse di pedofilia in 35 anni. Sono a cui è giunta la Royal commission into institutional responses to child sexual abuse, che ha indagato su 4.444 casi di pedofilia denunciati nelle diocesi tra il 1980 e il 2015. Il governo australiano ha istituito la commissione nel 2012 dopo anni di pressioni affinché venissero avviate indagini su presunti abusi su bambini in tutto il paese. L’inchiesta ha anche appurato che nelle 75 istituzioni cattoliche prese in esame tra il 1950 e il 2010, il 7 per cento dei religiosi è stato indagato per abusi sessuali.

Il comune di Amsterdam infligge una multa per 279 mila euro per delle irregolarità di alcuni affitti attraverso Airbnb. Il comune di Amsterdam al proprietario e al servizio di portineria di undici appartamenti messi in affitto ai turisti attraverso Airbnb per non aver rispettato le normative vigenti nei Paesi Bassi. Il proprietario e i responsabili del servizio di portineria dovranno pagare 13.500 euro a testa per ognuno degli appartamenti, che si trovano tutti nella stessa strada del centro della città. Nel dicembre del 2016 la città di Amsterdam e Airbnb hanno raggiunto un accordo che limita a sessanta giorni all’anno la possibilità di affittare un appartamento privato.

Un insetto esotico minaccia i raccolti in Africa. Le larve di una farfalla originaria delle Americhe si stanno diffondendo rapidamente nel continente e potrebbero raggiungere l’Asia e il bacino del Mediterraneo. L’insetto , mettendo a rischio la sicurezza alimentare e il commercio. La Fao ha convocato un meeting di emergenza dal 14 al 16 febbraio a Harare per decidere le azioni da intraprendere.

Damien Chazelle ha vinto il premio della Directors guild of America. È il premio dall’associazione che riunisce i registi statunitensi. Chazelle, autore di La la land, ha battuto Denis Villeneuve (Arrival), Garth Davis (Lion, vincitore del premio come miglior esordiente), Kenneth Lonergan (Manchester by the sea) e Barry Jenkins (Moonlight). In poche occasioni il regista vincitore del Dga award non ha poi vinto il premio Oscar.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 7 febbraio 2017

Corriere della Sera: “Draghi in difesa dell’euro”

La Repubblica: “Lo spread a quota 200. Draghi avverte Le Pen: ‘L’euro è irrevocabile’”

La Stampa: “Altolà di Draghi: l’euro non si tocca”

Il Messaggero: “Onda anti-euro, muro di Draghi”

Il Sole 24 Ore: “Lo spread supera quota 200”

Il Fatto Quotidiano: “Gentiloni sta sereno: i ministri il vitalizio ce l’hanno garantito”

Libero: “Canta che ti passa la voglia di sparare”

Il Giornale: “Non si trovano le fatture della villa di Renzi”

Il manifesto: “Muro contro muro”

l’Unità: “Chi toglie ossigeno all’Italia”

—

Dal sito