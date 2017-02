Vendite al dettaglio cresciute anche in dicembre. Media del 2016 al 2,2%

Le vendite al dettaglio in Repubblica Slovacca hanno accelerato la propria crescita per il secondo mese consecutivo nel dicembre 2016. Con un aumento del 4,3% su base annua a dicembre, prosegue il soddisfacente 3,9% di crescita visto a novembre. Secondo i dati pubblicati venerdì dall’Ufficio Statistico slovacco un aumento del fatturato è stato registrato nei negozi al dettaglio in quasi tutti i settori. Tra le percentuali di crescita maggiori vi sono state quelle nelle vendite in esercizi non specializzati (3,4%) e nelle vendite di altri prodotti in esercizi specializzati (6,3%).

L’aumento su base mensile in dicembre è stato dello 0,7% rispetto al precedente mese di novembre. Il giro d’affari del 2016 del commercio al dettaglio è aumentato globalmente del 2,2% rispetto all’anno precedente.

(Red)

