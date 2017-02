In febbraio decine di convogli militari su strada e ferrovia Nel mese di febbraio attraverso il territorio della Slovacchia si muoveranno diverse colonne di mezzi leggeri e pesanti militari e di truppe slovacche e alleate per esercitazioni e altre attività militari nel quadro della cooperazione bilaterale con le truppe di altri paesi membri della Nato. Lo ha annunciato l’altro ieri il ministero della Difesa, allo scopo di avvertire i cittadini che nel periodo fino al 12 febbraio 2017, con particolare concentrazione tra il 7 e il 12, saranno effettuati sul territorio slovacco 22 passaggi su strada e 6 su rotaia di truppe alleate straniere. Secondo l’annuncio del ministero, che non ha potuto dare maggiori dettagli, i movimenti più importanti saranno quelli della polizia militare. (Red) –

Foto Forze armate/mil.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Rapporti tesi all’interno della coalizione »