Media: Novy Cas, Pravda e Sme i quotidiani più popolari del secondo semestre 2016 Una indagine dell’agenzia afferma che i giornali quotidiani più letti in Slovacchia nella seconda metà del 2016 sono stati il tabloid Novy Cas (677.000 lettori, il 15,1% della popolazione), Pravda (265.000, 5,9%) e Sme (261.000, 5,8%). Nel periodo monitorato tutti i primi tre giornali hanno visto una perdita di lettori, più limitata per Novy Cas in flessione dello 0,9%, e un po’ più marcata per Pravda (- 1,1%) e Sme (- 1,2%). Fuori dal podio, al quarto posto l’altro popolare tabloid Plus Jeden Den (5,4%), unico della serie in leggero aumento, Sport (3,9%), il quotidiano della Slovacchia orientale Korzar (2,9%), il giornale economico Hospodarske noviny (2,8%), Dennik N (1,9%), il giornale in lingua ungherese Uj SZO (0,9%) e Kosice dnes (0,7%), giornale gratuito della seconda città slovacca. Per i settimanali il più letto nel terzo e quarto trimestre 2016 è risultato Plus 7 Dni con l’8% dei lettori, davanti a Bajecna Zena (6%), Zivot (5,9%), Novy Cas pre Zeny (5,6%) e Slovenka (3,9%), quattro riviste femminili. Zahradkar, rivista di giardinaggio, vince in popolarità per i mensili con il 7,7% dei lettori, seguito dalla rivista salutista Zdravie (7,1%) e ai femminili Eva e Emma (5,1% e 5%). Radio Expres rimane la stazione radiofonica più ascoltata quotidianamente con quasi uno slovacco su cinque (19%), davanti alla pubblica Radio Slovensko (17,7%) e a Fun Radio (11%). Poca concorrenza invece nel settore televisivo, dove continua a dominare TV Markiza con poco più del 50% di visione giornaliera, davanti al 30% di TV JOJ. Solo terzo il primo canale pubblico di RTVS, Jednotka, che registra un 25%. (Red) –

Foto /CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Rapporti tesi all’interno della coalizione Continua l’espansione di Eset. Tra gli altri, apre a Zilina il terzo centro di ricerca in Slovacchia »