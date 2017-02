Approvata l’unione delle elezioni regionali e comunali, abolito il ballottaggio per i governatori Con il voto della larga maggioranza dei parlamentari (109 a favore) ieri il Parlamento ha stabilito che le elezioni regionali e comunali si terranno lo stesso giorno a partire dal 2022. L’emendamento alla legge costituzionale, che necessitava di una maggioranza qualificata di almeno 90 deputati, ha lo scopo di riavvicinare gli elettori alla partecipazione democratica invogliandoli ad andare a votare una volta in meno e con maggior motivazione. Attualmente le elezioni locali e regionali sono tenute in due anni differenti, le prossime regionali sono previste questo autunno e le comunali un anno dopo, nell’autunno 2018. La legislatura dura quattro anni per entrambe le cariche, lo stesso periodo di validità del Parlamento e del presidente della Repubblica. Per rendere possibile la fusione dei due appuntamenti elettorali dei governi locali viene prolungato una tantum per legge da quattro a cinque anni il mandato dei governatori e consiglieri regionali che saranno eletti quest’anno. Nel 2022, al prossimo appuntamento elettorale, si svolgerà l’election day unitario. Inoltre, è stato approvato ieri in un voto separato anche il progetto di modifica al sistema elettorale per le regionali proposto da alcuni deputati della coalizione, eliminando il ballottaggio per i governatori, che saranno ora eletti in turno unico. Secondo la proposta, la partecipazione degli elettori alle urne per il ballottaggio è sempre molto bassa, e «i risultati alla fine non riflettono realmente la volontà degli elettori». È grazie al ballottaggio, e a un voto di protesta contro i socialdemocratici di Smer-SD, che nel 2013 Marian Kotleba, leader del partito di estrema destra LSNS, è riuscito a sbaragliare la concorrenza e diventare il governatore della regione di Banska Bystrica. La cancellazione del ballottaggio porterà, si stima, risparmi per almeno 2,4-3 milioni di euro. (La Redazione) –

