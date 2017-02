FMI: crescita stabile per la Slovacchia. Da risolvere squilibri regionali e invecchiamento Nella dichiarazione conclusiva di una missione in Slovacchia di funzionari del Fondo Monetario Internazionale (FMI) pubblicata il primo febbraio si legge che l’economia slovacca sta continuando a correre con una crescita costante e stabile, e il PIL nazionale, che ha registrato un aumento del 3,3% nel 2016, ha favorito una generale crescita economica a ritmo sostenuto del paese. Una maggiore occupazione, la bassa inflazione e il maggior credito alle famiglie hanno poi dato la spinta a un aumento dei consumi. Tra le avvertenze da tenere in conto, l’FMI cita i rischi dovuti alle disparità regionali (con molta concentrazione di ricchezza nella regione di Bratislava) e all’incessante invecchiamento della popolazione, entrambi con una rilevanza tra le maggiori in Europa. Una preoccupazione più a medio termine è il fatto che l’aumento della produttività del lavoro nel paese si è quasi dimezzato dal 2008 ad oggi, e il Fondo fa presente la necessità di riforme strutturali per correggere questa tendenza. Ci sono poi un livello inadeguato delle infrastrutture in certe regioni e il basso assorbimento dei fondi europei, in questa fase iniziale del nuovo periodo di programmazione UE 2014-2020, che hanno rallentato investimenti e importazioni. Quanto all’occupazione, l’FMI avverte che il basso livello di istruzione e la scarsa mobilità della forza lavoro hanno ostacolato e continueranno a dare problemi allo sviluppo nelle regione centro-orientali della Slovacchia. La carenza di personale qualificato ha portato ad assumere anche persone meno qualificate che vengono da anni di disoccupazione, ma ha portato ad un innalzamento dei salari anche se la produttività è rallentata. In ogni caso il debito pubblico moderato e il disavanzo del bilancio dello Stato –previsto in pareggio nel 2019 – sotto controllo, sono due cuscinetti contro gli shock esterni. L’FMI chiude con due raccomandazioni sulle finanze pubbliche: una spesa pubblica più efficace e una maggiore efficienza fiscale. (La Redazione) –

