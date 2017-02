RS – Il mondo adesso [Brexit, Iran, Francia, Italia, Libia, Israele, Zika] Firmato un nuovo accordo tra Libia e Italia sui flussi di migranti dal Nord Africa. Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Fayez Serraj a Roma un memorandum triennale d’intesa per contrastare l’immigrazione illegale, il traffico di esseri umani e il contrabbando tra le sponde sud e nord del Mediterraneo. Serraj è volato a Roma dopo aver incontrato a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che che “è tempo di chiudere la rotta [di migranti] dalla Libia all’Italia”. Il paese africano dovrebbe ricevere aiuti europei in cambio del suo impegno. Si svolgerà oggi a Malta un Consiglio europeo informale sulla questione dei migranti. Il governo britannico ha presentato il piano per l’uscita dall’Unione europea. Il 2 febbraio il ministro per la Brexit, David Davis, ha reso noto , un documento di 77 pagine che conferma la volontà di Londra di abbandonare l’unione, il mercato comune e la corte di giustizia europei. La priorità, afferma il documento, è riprendere il controllo dell’immigrazione. Theresa May aveva indicato il 31 marzo come data limite per attivare , dopo di che ci si aspetta che i negoziati dureranno al massimo due anni. Gli Stati Uniti potrebbero imporre nuove sanzioni contro l’Iran. Il presidente Donald Trump delle nuove sanzioni contro una decina di entità iraniane dopo che il 30 gennaio il paese ha deciso di testare il lancio di un missile balistico. I provvedimenti, che potrebbero essere annunciati già domani, sarebbero simili a quelli presi da Barack Obama in seguito ai test missilistici del 2016 e sarebbero formulati in maniera tale da non intaccare il patto sul nucleare. Sulla questione dei nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania invece, Trump ha invitato Gerusalemme a non espandere ulteriormente i progetti. In Francia si allarga lo scandalo sulla famiglia di François Fillon. Il candidato della destra alle presidenziali francesi è travolto da legato all’utilizzo improprio di fondi parlamentari a favore della moglie Penelope e di due dei cinque figli. All’interno del suo partito, Les républicains, di farsi da parte, visto che nei sondaggi è terzo dopo la candidata di estrema destra Marine Le Pen e il candidato indipendente Emmanuel Macron. Nuove scosse di terremoto tra Marche ed Umbria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Inge) una scossa di magnitudo 4 alle 4:47, una di 4,4 alle 5:10 e una di 3,3 alle 5:19. Secondo i rilevamenti, l’ipocentro era a 6 chilometri di profondità e l’epicentro a 2 chilometri da Monte Cavallo, in provincia di Macerata e 12 da Preci, in provincia di Perugia. Per il momento non sono segnalati crolli o feriti. Il 2 febbraio il Consiglio dei ministri il decreto legge in favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. La polizia israeliana completa lo sgombero dell’avamposto illegale di Amona, in Cisgiordania. in cui si erano asserragliati decine di residenti che rifiutavano di lasciare il luogo. Amona si trova vicino a Ramallah e lo sgombero era stato deciso perché l’insediamento era costruito su terreni palestinesi privati. Dall’inizio dell’operazione, secondo le forze di sicurezza, sono stati 24 gli agenti feriti leggermente, 13 le persone arrestate e 800 i giovani manifestanti allontanati. È stato sviluppato un nuovo vaccino contro il virus zika. Poiché usa il virus inattivo, più sicuro degli altri prodotti allo studio. Inoltre, ha bisogno di una sola, piccola, dose. Finora è stato provato sulle scimmie e sui topi e non si conosce la sua efficacia nelle persone. Il virus zika è diffuso nelle Americhe, Africa, Asia e nella regione del Pacifico. Si pensa che provochi la microcefalia, una malformazione nei neonati. Una cuffia speciale permette di comunicare con le persone affette da sindrome locked-in. Il dispositivo dell’università tedesca di Tübingen e testato su persone colpite da sindrome locked-in causata da sclerosi laterale amiotrofica, quindi persone coscienti ma gravemente paralizzate, non in grado di comunicare. La cuffia ha sensori agli infrarossi che , permettendo di capire attraverso un computer se la persona risponde sì o no a una determinata domanda. I quattro pazienti che hanno provato la cuffia hanno detto di essere contenti di vivere. I titoli dei quotidiani italiani di oggi 3 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Raggi, il caso della polizza”

La Repubblica: “Nuove accuse, Raggi in bilico”

La Stampa: “Patto Italia-Libia, stretta sulla rotta dei clandestini”

Il Messaggero: “Una polizza inguaia la Raggi”

Il Sole 24 Ore: “Padoan: “la correzione dello 0,2 per cento prima del Def””

Il Fatto Quotidiano: “Raggi, il mistero della polizza”

Libero: “Governo complice dei ladri”

Il Giornale: “Una polizza vita uccide la Raggi”

L’Unità: “Torna il centrosinistra, primarie di coalizione”

Il Foglio: “La guerra dei settanta giorni” —

