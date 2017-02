Gli italiani all’estero sono 4.975.299: aumento di 164mila in un anno ROMA\ aise\ – È stato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio il decreto interministeriale (Viminale – Farnesina) che ogni anno “certifica”, al 31 dicembre dell’anno precedente, il numero degli italiani residenti all’estero, così come previsto dalla Legge Tremaglia sul voto all’estero. Il numero dei connazionali nel mondo continua a salire: in totale sono 4.975.299, la maggior parte risiede in Europa (2.686.431); segue l’America meridionale (1.559.591); quindi l’America settentrionale e centrale (451.186) e infine la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide (278.091). L’anno scorso gli italiani residenti all’estero erano 4.811.163: dunque c’è stato un aumento di 164.136 persone. Proseguendo nel confronto con i dati del decreto 2016, in Europa gli italiani all’estero sono aumentati di 96.394 unità (2.590.037 nel 2015); 46.896 in più in America Latina (erano 1.512.695), 13.476 in più in America del Nord (erano 437.710), e 7.370 in più in Africa, Asia, Oceania e Antartide (erano 270.721). (aise) –

Illustr: BSlovacchia Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Il 26% dei decessi in Unione europea sono dovuti al cancro Telefonia: roaming UE addio da giugno »