Nuovo regolamento al Parlamento: espulsi due deputati di estrema destra

Con il nuovo anno sono entrate in vigore le nuove regole di funzionamento in Parlamento. Le norme del nuovo regolamento di procedura parlamentare sono state applicate per la prima volta nella seduta del 31 gennaio, con l’espulsione di due deputati del partito di estrema destra LSNS per aver indossato spille del loro partito politico.

In un primo momento il presidente di turno dell’aula, la vicepresidente del Parlamento Lucia Nicholsonova (Libertà e Solidarietà / SaS), ha invitato i parlamentari – Stanislava Mizik e Milan Mazurek – a rimuovere le spille dalle giacche, essendo in violazione delle norme di procedura. Non avendo ottenuto risultati, la sessione è stata interrotta per un paio d’ore durante le quali si è riunita la direzione del Parlamento. Al suo ritorno, la Nicholsonova ha espulso i deputati dall’aula, che però si sono rifiutati di andarsene, limitandosi a sorridere. Nicholsonova ha ricordato che l’espulsione dalla camera è considerata assenza ingiustificata dalla seduta parlamentare e che in caso di ripetuta assenza i loro stipendi saranno ridotti di conseguenza.

(Red)