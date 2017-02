Creata una nuova unità di polizia per la lotta contro l’estremismo. Fico: abbiamo sottovalutato la realtà

Il premier slovacco Robert Fico ha presentato ieri una nuova unità speciale di polizia per combattere l’estremismo, richiamando l’attenzione sulla recente ascesa del fascismo in Europa e in Slovacchia. Il nuovo raggruppamento di polizia, che sarà composto da 125 agenti, sarà inglobato all’interno dell’Agenzia nazionale anticrimine Naka e si concentrerà sulle indagini nei reati connessi al sostegno e finanziamento del terrorismo e dell’estremismo, crimini d’odio ed espressioni di odio, sia sul web che nella vita reale.

Fico, capo dei socialdemocratici (Smer-SD), ha richiamato tutti a una riflessione, dicendo che «abbiamo sottovalutato la situazione e dimenticato la storia, perché nessuno si aspettava che potesse tornare» una nuova ondata di ispirazione fascista. Il fenomeno è particolarmente rilevante sui social network, ha detto, e nei gruppi che comunicano tramite il web, dove non vigono leggi o regole. E oggi siamo qui a testimoniare di persone, ha detto, che fanno il saluto fascista in Parlamento e negli uffici regionali, e ascoltiamo quotidianamente dichiarazioni che negano gli esiti della seconda guerra mondiale e l’Olocausto. Per limitare questa epidemia non basta più rispondere a parole, ma è essenziale passare a reprimerla, ha sottolineato.

Alle elezioni parlamentari del marzo scorso il Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS), che si ispira alla destra storica slovacca, ha ottenuto per la prima volta seggi in Parlamento, raccogliendo l’8% dei voti e 14 poltrone, cosa che ha provocato uno shock nel paese. Nel 2013 la popolazione della regione di Banska Bystrica aveva eletto come governatore al ballottaggio il leader di quel partito estremista, Marian Kotleba, la cui nomina è servita da cavallo di Troia per una rapida crescita della visibilità del partito nella politica slovacca. Il partito di Kotleba è apertamente sostenitore dello Stato Slovacco del presidente Jozef Tiso, che ha guidato il paese nel periodo della seconda guerra mondiale (1939-1945) sotto l’influenza tedesca, lasciando che decine di migliaia di ebrei slovacchi fossero deportati nei campi di sterminio nazisti. LSNS si è anche distinto per la sua ostilità alla minoranza rom in Slovacchia, agli immigrati, all’Unione europea e alla Nato.

Ma se oggi Fico denuncia una deriva estremista nella società e nella politica slovacca, egli dovrebbe forse fare diversi mea culpa. Ha più volte negli ultimi tempi tuonato contro gli immigrati, rifiutato le quote di rifugiati che l’UE voleva affidare alla Slovacchia, garantito che avrebbe fatto quanto in suo potere per impedire ai musulmani nel paese di creare una comunità compatta, e reiterato che «non c’è posto in Slovacchia per l’Islam». Dichiarazioni che gli hanno valso critiche da gruppi per i diritti umani e dai colleghi socialisti al Parlamento europeo. Ha inoltre ripetutamente accusato i rom slovacchi (che sono il 5-8% della popolazione) per l’alto tasso di disoccupazione in alcune regioni, dicendo che in Slovacchia c’è «una categoria di persone, e non sto parlando solo degli zingari, che non vogliono lavorare, che abusano del sistema di assistenza sociale, e addirittura molestano alle persone accanto a cui vivono».

