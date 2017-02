Pellegrini in Israele: con la Slovacchia intesa per cooperazione su innovazioni e tecnologia

La cooperazione nell’area delle tecnologie e innovazioni è stato uno dei temi principali discussi dal vice primo ministro slovacco per Investimenti e Informatizzazione, Peter Pellegrini, con il ministro israeliano della Scienza, Tecnologia e Spazio Ofir Akunis. Nell’incontro, che si è svolto lunedì a Gerusalemme presso la Knesset, il parlamento israeliano, Pellegrini ha detto che la Slovacchia è una piccola nazione ma si presenta al mondo come un paese innovativo che vuole accogliere progetti per provare nuove tecnologie sul proprio territorio, una cosa che anche Israele sta facendo.

Pellegrini ha lodato l’approccio del paese mediorientale verso la scienza e la ricerca, e vorrebbe che la Slovacchia ne seguisse alcune idee, come ad esempio l’organizzazione del settore scientifico o la diffusione dei centri ricerca e sviluppo in tutto il territorio, non soltanto nelle città grandi e più sviluppate, in modo da porre rimedio alle disparità regionali. Pellegrini ha lodato anche i punti forti del settore aerospaziale israeliano, e ha detto che anche la Slovacchia, sebbene membro da poco dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), vede grande potenziale in questo comparto, ed è in attesa di vedere finalmente il lancio del primo satellite, la cui partenza era prevista per il 2016 e poi rimandata. Il ministro israeliano ha offerto collaborazione alla Slovacchia con la possibilità di realizzare progetti scientifici e spaziali insieme.

Il vice premier slovacco ha poi firmato una dichiarazione congiunta con la ministra per l’Uguaglianza sociale israeliana, Gila Gamliel, per la cooperazione tra i due paesi nel campo della digitalizzazione per il settore pubblico. Israele è leader in questo settore, e l’accordo permetterà uno scambio bilaterale di esperienze e know-how, oltre che di gli studenti e professionisti, anche nel settore della sicurezza informatica.

Pellegrini, che era accompagnato da una delegazione di imprenditori slovacchi, ha anche partecipato a un forum economico bilaterale, aperto un nuovo consolato onorario slovacco nella città di Haifa e partecipato all’apertura della conferenza mondiale CyberTech 2017 a Tel Aviv.

Alla conferenza ha tenuto un intervento focalizzato sulle auto a guida autonoma. Le automobili in futuro saranno intelligenti e interconnesse, non solo per ottimizzarne funzionamento e manutenzione, ma anche per migliorare l’esperienza e il comfort della guida, ha detto, notando che il 2021 potrebbe essere l’anno delle auto che si guidano da sole.

Ma per arrivarci, è necessaria una rete con connessione 5G che possa coprire l’intero continente: senza un internet più veloce non si potrà partire con i veicoli autonomi in Europa, ha sottolineato. In questa occasione Pellegrini ha potuto testare dal vivo, come passeggero una auto a guida autonoma, facendo un breve video della sua esperienza.

Jazda autonomnym autom sa stava realitou. Ja som si to prave vyskusal v uliciach Jeruzalema. — Peter Pellegrini (@PellegriniP_)

(La Redazione)

–

Foto nrsr.sk