La Slovacchia rimane un paese attraente per la produzione di auto Continuerà anche nel 2017 la forte domanda di lavoratori qualificati, con specializzazioni nei settori della meccanica, elettromeccanica, progettazione, produzione e logistica, e spesso con padronanza di lingue straniere. Secondo Adecco Slovakia è soprattutto l’industria automobilistica a dare spinta al mercato del lavoro in Slovacchia, continuando ad aumentare il volume di veicoli prodotti nelle fabbriche Volkswagen, Kia e PSA, oltre che ad accogliere un nuovo grande investimento come quello della fabbrica Jaguar Land Rover, attualmente in costruzione, che sta già assumento personale per l’attività che inizierà nel 2018, e così fanno le sue aziende partner. La Slovacchia resta dunque attraente per la produzione automobilistica. Il recente problema di reperimento della manodopera per certe posizioni nell’industria può essere solo risolto con un adattamento della politica educativa in Slovacchia alle necessità del suo mercato del lavoro al fine di mantenere gli investitori in Slovacchia. L’attività del settore auto è dunque fortemente influenzato dalla capacità di reagire agli sviluppo della deomanda e anticipare le tendenze degli investitori, dice Adecco. Con un comparto automobilistico in crescita, l’anno 2017 sarà fondamentale anche per l’occupazione secondo Adecco, e il governo dovrà trovare una soluzione per favorire le imprese, ascoltando i datori di lavoro, nel reperimento dei lavoratori di cui hanno bisogno. Per il momento, sia le aziende che le agenzie per il lavoro hanno accolto favorevolmente la decisione di aprire il mercato del lavoro slovacco a persone motivate, con qualifiche appropriate, provenienti da paesi terzi. Al momento si stanno assumendo lavoratori da paesi dell’UE – in particolare ungheresi e polacchi – e sta aumentando la domanda di persone da Serbia, Bulgaria e Ucraina. (Fonte RSI/Rtvs.sk) –

