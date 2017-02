A Londra si festeggiano i 40 anni del punk

[Luca Morino, lastampa.it] – Londra, come tutte le grandi metropoli, è una città fatta di tante città, ognuna con mille storie da raccontare e personaggi famosi da citare. È anche forse la capitale mondiale della musica: nel tempo ogni genere ha avuto, in qualche maniera, una benedizione (o una maledizione, ma va bene lo stesso) da parte dei suoi quasi nove milioni di abitanti se non addirittura da Sua Maestà la Regina in persona, come nel caso dei musicisti nominati Baronetti dell’Ordine dell’Impero Britannico, i Beatles ed Elton John.

Partiamo da quest’ultimo per il nostro breve giro nella swinging city e in particolare da una bellissima mostra di fotografie della collezione appunto di Sir Elton John intitolata «The Radical Eye»: si tratta di opere moderniste realizzate tra il 1920 e il 1950 da fotografi di fama mondiale come André Kertész’, Edward Weston, Man Ray, Dorothea Lange, Tina Modotti e tanti altri. La mostra è ospitata dalla Tate Modern che si affaccia sul Tamigi nella zona di Bankside, in pieno centro. L’edificio è una vecchia centrale elettrica trasformata nel 2000 in una delle più spettacolari opere architettoniche del XXI secolo dagli architetti Herzog & de Meuron e l’ala denominata «The Switch House» è stata inaugurata solo nel giugno del 2016. Se non ci fosse alcuna mostra in corso il giro varrebbe egualmente la pena.

St Pancras Old Church

Da qui, con sole 6 fermate di autobus, si arriva alla St. Pancras Old Church. All’inizio dell’800 era praticamente in aperta campagna. Nei pressi della chiesa si può visitare un frassino molto particolare e poco conosciuto, l’Hardy Tree: nel 1865 la costruzione della ferrovia richiese la necessità di trasferire le tombe del cimiterino della Old Church e il compito fu affidato al giovane Thomas Hardy, al tempo impiegato nella società dei lavori ma divenuto in seguito un importante scrittore. Hardy decise di conservare le lapidi e disporle in verticale attorno all’albero, che continuò a crescere inglobando i vecchi marmi tra le radici. L’effetto è degno di una scenografia di Harry Potter, un’opera d’arte in cui uomo e natura hanno lavorato fianco a fianco aggiungendosi alle infinite testimonianze dello sviluppo di Londra, spesso splendidamente conservate, durante l’epoca vittoriana.

Ci troviamo a questo punto in piena Camden Town, tra i quartieri «musicali» più famosi della città. In meno di 10 minuti di passeggiata arriviamo davanti a uno dei tanti club storici della zona, il Koko. Frequentato anche da Amy Winehouse (abitava lì vicino), nel tempo si è chiamato The Music Machine, poi Camden Palace: fu questo il teatro in cui tenne il suo primo concerto londinese Madonna, in cui morì il primo cantante degli AC/DC Bon Scott e che, alla fine degli Anni 70, divenne uno dei ritrovi preferiti della scena punk londinese.

Esattamente 40 anni fa, nel 1977, uscirono infatti lo storico album Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols e il primo album dei Clash, The Clash. La band, ritenuta da molti come «l’unico gruppo che conti», aveva come base Camden Town ed è proprio qui, in un pub nei pressi di Camden High Street, che incontro Barry Myers, in arte dj Scratchy, che aprì tutti i concerti dei Clash nei tour compresi tra il 1978 e il 1980, il periodo di massimo splendore della band.

–

Foto omontero-pixabay/CC0