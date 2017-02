Banca Nazionale: PIL in crescita del 3,1% quest’anno, e del 4,2% il prossimo Il PIL slovacco è previsto crescere quest’anno del 3,1%, e aumentare ancora il ritmo verso un 4,2% e poi 4,6% nel prossimo anno e nel 2019, secondo le stime di medio termine della Banca Nazionale della Slovacchia (NBS) il cui ultimo aggiornamento è stato rilasciato martedì. Il dato è una conferma dell’ultima prognosi che la banca aveva emesso a dicembre. Nel corso del 2017 l’inflazione è destinata a salire, dopo segni negativi per quasi tre anni, portando i prezzi al consumo in aumento dell’1,2% quest’anno, dell’1,8% nel 2018 e dell’1,9% nel 2019, anche per effetto della conclusione del trend di caduta dei prezzi alimentari e dell’energia, mentre materie prime come il petrolio greggio spingeranno i prezzi all’insù. (Red) _

