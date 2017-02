Trasporti, da oggi la rotta ferroviaria Bratislava-Kosice operata solo dal vettore statale

Da oggi il vettore ferroviario privato Regiojet non effettuerà più il servizio Intercity sulla linea Bratislava-Kosice. Dopo l’annuncio di alcune settimane fa, confermato anche a seguito di un incontro con il ministro dei Trasporti che non ha dato risultati, la società ha comunicato ieri che in due anni di operatività i treni di Regiojet hanno trasportato oltre due milioni di persone sulla principale tratta della Slovacchia.

La decisione di terminare il servizio è stata causata, secondo quanto aveva fatto sapere la società, dal ripristino dei treni IC della compagnia ferroviaria statale ZSSK, che ha reintrodotto in dicembre il servizio sospeso un anno prima perché perennemente in rosso, e dal provvedimento governativo che dalla fine del 2014 ha concesso trasporti gratuiti sui treni a pensionati e studenti.

RegioJet continua comunque ad operare in Slovacchia, sulla tratta ferroviaria tra Bratislava e Komarno e con i treni da Bratislava, Zvolen e Kosice con destinazione Praga e con i numerosi autobus che effettuano servizio di trasporto regionale e internazionale.

La rotta Bratislava-Kosice sarà ora gestita unicamente da con quattro treni al giorno in entrambe le direzioni, con tempistiche tra le 4 ore e 42 minuti e le 5 ore e 11 minuti a seconda del numero di fermate effettuate.

