La Banca Nazionale stima per il 2017 più creazione di lavoro e salari più alti

La Banca Centrale Slovacca (NBS) ha migliorato le sue stime per quanto riguarda sia l’occupazione che la disoccupazione nel 2017 nell’ultimo aggiornamento delle prognosi economiche a medio termine pubblicate ieri. A dicembre 2016 NBS aveva previsto che la disoccupazione si sarebbe ridotta al 9% nel 2017, ma ora è più ottimista e stima un tasso pari all’8,8%, per ridursi ancora nel 2019 al 7,3%. L’occupazione, dal canto suo, dovrebbe, secondo la Banca Centrale, crescere quest’anno dell’1,6%, tre decimi in più di quanto previsto in precedenza.

Insieme a questi sviluppi, per gli analisti della banca si verificheranno come conseguenza della minor disoccupazione anche aumenti di stipendio, sia reali che nominali. Secondo il vice governatore di NBS Jan Toth dovrebbero poi essere fatti maggiori sforzi per riportare in Slovacchia i cittadini che sono all’estero.

(Red)

Foto stockmonkeys.com cc-by