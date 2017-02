A Presov la quota più alta di congedi per malattia nel 2016 Nel 2016 erano in congedo di malattia a livello nazionale in media 91.904 persone, secondo i elaborati dalla previdenza sociale Socialna Poistovna. Il datp è in aumento di 4.101 persone rispetto all’anno 2015. A figurare peggio è stata la regione di Presov, la più povera della Slovacchia, nella quale sono andate in congedo per malattia nel corso del 2016 il 4,07% delle persone. La regione di Bratislava si trova invece al lato opposto del Paese, non solo geograficamente ma anche perché ha registrato la più bassa percentuale di persone che hanno preso un congedo di malattia, solo l’1,99%. Quanto ai singoli distretti, a Sobrance (regione di Kosice) si è vista la più alta concentrazione di assenze per malattia, pari al 5,58%, seguita da Cadca (regione di Zilina) con il 5,14% e Stropkov (regione di Presov) al 4,82%. I distretti più virtuosi sono stati quelli della capitale, in particolare Bratislava I (1,49%), Bratislava IV (1,65%) e Bratislava III (1,67%). (Red) –

