All’Ambasciata Slovacca la mostra Kontakty: venti artisti slovacchi e italiani Dieci artisti slovacchi e dieci artisti italiani insieme in un’unica mostra. L’Istituto Slovacco a Roma in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e l’Associazione degli artisti slovacchi hanno il piacere di presentare la mostra colletiva di pittori slovacchi e italiani intitolata “CONTATTI | KONTAKTY“, attualmente esposta negli spazi dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e dell’Istituto Slovacco a Roma. La mostra, visitabile fino al 15 aprile 2017, rappresenta una nuova dimensione dei rapporti culturali, svelando le caratteristiche comuni e quelle differenti tra le due culture geograficamente distanti. I curatori della mostra, Mária Horváthová per la parte slovacca e Andrea Baffoni per la parte italiana, hanno scelto autori di varie generazioni che, pur con stili e ispirazioni diverse, sono legati tra loro soprattutto dalla passione pittorica e dal fascino del colore – il fenomeno principale della pittura. Si tratta di arte figurativa e astratta, con un importante sfondo soggettivo che contemporaneamente rappresenta l’identità contemporanea di ogni paese. Gli artisti sono personalità importanti del mondo artistico di ambedue le nazioni, che hanno avuto successi importanti in patria e all’estero. La mostra di quadri è stata inaugurata mercoledì 26 gennaio 2017 in presenza dell’Ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia Ján Šoth, del direttore dell’Istituto Slovacco a Roma Peter Dvorský, dei curatori e alcuni degli artisti. Durante la serata di inaugurazione, partecipata da oltre cento persone, si è esibito il talentuoso pianista slovacco Ronald Rigò che ha preparato per il pubblico romano brani di compositori famosi come Franz Liszt, Georges Cziffra, Johann Strauss, Alfred Grünfeld e Arcadi Volodos. È possibile visitare la mostra ogni giorno dalle 10 alle 16 presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia in Via dei Colli della Farnesina 144 a Roma previo appuntamento . Per l’appuntamento scrivere a petra.bartekova@mzv.sk, o telefonare al numero 06/36715270. (Red) Facebook

