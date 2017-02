RS – Il mondo adesso [Usa, Germania, Le Pen, Israele, Italia, Cina, Marocco] Donald Trump ha scelto il nuovo giudice della corte suprema. Si tratta del , 49 anni. La sua nomina dovrà essere confermata dal senato, dove ci sarà probabilmente l’opposizione dei democratici. La carica era vacante da quasi un anno. Gorsuch è considerato un giudice esperto. È un “originalista”, convinto che la costituzione vada applicata seguendo i principi dei padri fondatori. Secondo gli analisti Gorsuch non metterà in discussione temi come l’aborto e il matrimonio gay Operazione antiterrorismo della polizia tedesca: 54 perquisizioni. La polizia all’alba ha ispezionato appartamenti, aziende e moschee a Francoforte e altre città nello stato dell’Assia, sospettate di pianificare attentati nel paese. Il presunto leader del gruppo, che è stato arrestato, sarebbe un uomo di 36 anni di nazionalità tunisina, ritenuto un reclutatore del gruppo Stato islamico. Secondo la polizia i progetti per gli attacchi erano ancora alla fase iniziale. Marine Le Pen non ha restituito dei soldi che doveva al Parlamento europeo. La leader del Front national circa 300mila euro che avrebbe speso per pagare Catherine Griset, la sua capo di gabinetto a Parigi. Griset, secondo il parlamento europeo, avrebbe ricevuto i soldi per un lavoro di assistente a Bruxelles che non ha mai svolto. Le Pen ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di restituire la somma perché è vittima di una “vendetta politica”. Marine Le Pen è tra i favoriti alle prossime elezioni presidenziali. Israele approva la costruzione di tremila nuovi insediamenti in Cisgiordania. Duemila case , altre mille in seguito. È il secondo annuncio simile fatto nell’ultima settimana: nei giorni scorsa il governo di Benjamin Netanyahu aveva annunciato la costruzione di 2.500 nuovi insediamenti, attirandosi le critiche dell’Autorità nazionale palestinese e dell’Unione europea. Nel frattempo le forze di sicurezza israeliane hanno ordinato agli abitanti di sgomberare entro 48 ore. Gli ex vertici delle ferrovie condannati per la strage di Viareggio. Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie dello stato e amministratore delegato di Leonardo, e Michele Mario Elia, ex amministratore della Rete ferroviaria italiana, in primo grado a sette anni nel processo per la strage del 29 giugno 2009, in cui sono morte 32 persone. Condannati a nove anni di reclusione i manager della Gatx, la multinazionale statunitense proprietaria dei carri cisterna. Gli imputati erano 33 e dovevano rispondere di diversi reati, da disastro ferroviario a omicidio colposo plurimo, incendio colposo e lesioni colpose. Un miliardario cinese è stato arrestato a Hong Kong. Xiao Jianhua, uno degli uomini più ricchi di tutta la Cina, è stato prelevato dal suo appartamento all’hotel Four Seasons di Hong Kong e portato in territorio cinese. l’uomo, che ha legami con la famiglia del presidente Xi Jinping, ora si trova nelle mani della polizia cinese. Se così fosse, la Cina avrebbe violato la costituzione di Hong Kong, che permette solo alle forze dell’ordine locali di operare su quel territorio. Il Marocco è stato riammesso nell’Unione africana dopo più di 30 anni. La al 28° summit dell’organizzazione panafricana, in corso il 30 e 31 gennaio nella capitale etiope Addis Abeba. Nel 1984 contro l’ammissione della Repubblica democratica araba dei sahrawi, lo stato autoproclamato che rivendica la sovranità sul Sahara Occidentale. Atomi di ossigeno provenienti dalla Terra potrebbero essere caduti sulla Luna. Per oltre due miliardi di anni, il campo magnetico terrestre avrebbe continuato a del nostro pianeta l’ossigeno, prodotto con la fotosintesi. L’ossigeno , dove è stato individuato dalla sonda giapponese Kaguya. Pedro Almodóvar presiederà la giuria di Cannes. Il regista spagnolo della settantesima edizione del festival che si terrà tra il 17 e il 29 maggio del 2017. Almodóvar, 67 anni, aveva fatto parte della giuria già nel 1992, con Gérard Depardieu come presidente. Il presidente della scorsa edizione è stato il regista australiano George Miller. I titoli dei quotidiani italiani di oggi 1 febbraio 2017 Corriere della Sera: “Euro, scontro Trump-Merkel”

La Repubblica: “Strage di Viareggio: 7 anni a Moretti, proteste”

La Stampa: “Lo smog non dà tregua e adesso l’Italia rischia una maxi multa dall’Ue”

Il Messaggero: “Trump: Merkel sfrutta le Ue”

Il Sole 24 Ore: “Effetto-Trump, balzo dell’euro”

Il Fatto Quotidiano: “Moretti, 7 anni per 33 morti ma il governo se ne infischia”

Il Foglio: “Renzi e Berlusconi non cedano alla tentazione di alleanze populiste, ma vadano al voto subito e da soli”

Libero: “Accogliamo gli islamici e respingiamo i cristiani”

Il Giornale: “Anche Draghi dubita dell’euro è allarme vero”

Il manifesto: “Fuori dalle scatole”

l’Unità: “A Viareggio è stata una strage” —

