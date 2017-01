Partita la costruzione del tratto di austostrada D3 Cadca-Svrcinovec Il 24 gennaio è stato dato il via ufficiale alla costruzione di un tratto di autostrada D3 nella zona Kysuce, Slovacchia nord-occidentale. Il tratto Cadca-Bukov-Svrcinovec, per una lunghezza di 5,6 chilometri, sarà costruito da un consorzio composto dalle aziende Strabag, PORR e Hochtief al costo di 239 milioni di euro nel giro di quattro anni. La strada sarà utile a diluire il traffico per la città di Cadca, ma anche a rendere più scorrevole i viaggi internazionali tra la Slovacchia, la Polonia e la Repubblica Ceca, migliorando i collegamenti di trasporto in Europa, ha detto il ministro per i Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) alla posa della prima pietra. Il sindaco di Cadca ricorda che con questa opera, a lungo attesa, nasceranno nuove opportunità per il locale parco industriale fra Cadca e Svrcinovec che oggi non è praticabile, mancando di una uscita dall’autostrada. Il primo cittadino si attende una nuova occupazione nel parco di almeno 500-800 nuovi posti di lavoro. I lavori saranno tuttavia complessi, perché la nuova strada passa per un’area complicata e diverse zone residenziali, e una parte sarà costruita come viadotto sopra aree abitate. La strada, cofinanziata con 74 milioni di fondi UE dal programma Connecting Europe Facility (CEF) e 95 milioni dal Programma operativo Infrastrutture, dovrebbe essere aperta al traffico nel 2020. (Red) –

