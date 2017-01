I treni per Kosice gestiti dalla statale ZSSK saranno quattro al giorno dal primo febbraio Le ferrovie statali ZSSK aumenterà i suoi treni Intercity per andare a sostituire quelli gestiti dall’operatore privato RegioJet dopo la decisione del vettore ceco di interrompere il servizio da fine mese a causa della insostenibilità economica della linea. La società statale cancella però una coppia di treni già operanti, e quindi dal 1° febbraio saranno in totale quattro, in entrambe le direzioni, i convogli che collegheranno tutti i giorni le due “capitali” della Slovacchia, Bratislava e Kosice, uno meno dei cinque oggi in funzione. ZSSK ha affermato di valutare poi nei prossimi mesi le reali necessità della principale linea ferroviaria in Slovacchia e riservarsi eventualmente di ridurre il numero di viaggi con l’orario estivo che entrerà in vigore a giugno. I tre nuovi treni IC, che impiegheranno 5 ore e 11 minuti per il percorso completo Bratislava-Kosice, faranno fermate intermedie a Trnava, Trencin, Zilina, Vrutky, Ruzomberok, Liptovsky Mikulas (tutte tre località in regione di Zilina), Strba, Poprad-Tatry (entrambe in regione di Presov), Spisska Nova Ves e Kysak (ambedue nella regione di Kosice). L’altra coppia di treni espressi IC coprirà il viaggio in 4 ore e 42 minuti, fermando soltanto a Trnava, Zilina, Poprad-Tatry e Kysak. Secondo quanto afferma la società, il servizio Intercity è effettuato senza sussidi da parte dello Stato. Secondo le stime attuali, il servizio dovrebbe registrare perdite per 3 milioni di euro nel primo anno di esercizio, per poi ritornare in utile nel giro di quattro anni. Il precedente ministro dei Trasporti aveva ottenuto il fermo dei treni IC statali proprio a causa delle loro continue perdite nel dicembre 2015. Il servizio Intercity è stato poi ripreso da ZSSK il mese scorso. RegioJet ha nel frattempo annunciato che aumenterà il numero di treni tra Kosice e la capitale ceca Praga. (Red) –

