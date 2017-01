Giorno della memoria, altri sette slovacchi ‘Giusti tra le Nazioni’

Mercoledì l’Ambasciatore di Israele in Slovacchia Zvi Aviner Vapni e il console Avital Gershon hanno conferito a sette altri cittadini slovacchi il titolo di ‘Giusto tra le Nazioni’ per l’eroismo dimostrato mettendo a rischio la propria vita per salvare ebrei durante la seconda guerra mondiale.

Il riconoscimento è stato conferito postumo ai discendenti di Filip e Anna Martisek, Ondrej e Helena Hazer, Frantisek e Gizela Svrbicky, e Katarina Pastorkova. Presenti alla cerimonia, che si è svolta nella vecchia sede del Parlamento su Župné námestie, diversi alti funzionari della Repubblica Slovacca, tra i quali il presidente slovacco Andrej Kiska, il capo del Parlamento Andrej Danko, il vice permier Peter Pellegrini, parlamentari e altri politici e rappresentanti di istituzioni.

Il riconoscimento di Giusto tra le Nazioni è stato conferito a quasi 570 slovacchi e 27.000 persone in tutto il mondo. Si tratta del più alto riconoscimento ai non ebrei da parte dello Stato di Israele e del Museo dell’Olocausto Yad Vashem per aver salvato gli ebrei durante la Shoah.

Foto cc-by-sa

Foto cc-by-sa – Memoriale dello Yad Vashem